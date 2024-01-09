В Италии отменяют российскую пропагандистскую выставку о Мариуполе

Киев приветствовал это решение.

Культурная ассоциация "Россия Эмилия-Романья" арендовала здание мэрии для проведения мероприятия "Мариуполь. Возрождение после войны", которое было запланировано на 20 января. Однако в муниципальном совете пришли к выводу, что мероприятие превратилось в открытую демонстрацию поддержки вторжения России в Украину.

Муниципалитет заявил, что состав участников мероприятия не соответствует политике запрета на пропаганду фашистской и расистской идеологии и противоречит принципам мира и международных отношений, которых придерживается Италия.

Представитель прессы МИД Украины сообщил, что ведомство обратилось к Модене с просьбой отозвать разрешение на проведение этой пропагандистской выставки.

"Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые на дали обмануть итальянское общество в отношении последствий российских преступлений в Мариуполе и Украине", - написал официальный представитель МИД Украины Олег Николенко в Facebook.

В портовом городе на юге Украины шли ожесточенные бои и армия России совершала самые жестокие нападения на мирных жителей. Когда Россия захватила и оккупировала Мариуполь в мае 2022 года, после длительной осады, ранее процветавший город был практически стерт с лица земли.

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