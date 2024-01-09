Фото ⟩ "Мы не теряем надежды". В Литве круглосуточно ищут 9-летнюю девочку. Возможно, ее похитили

Сотни полицейских и волонтеров в литовском Каунасе делают все возможное, чтобы найти 9-летнюю Аготу, которая ушла из дома вечером в воскресенье, 7 января, и не вернулась, пишет эстонский портал Limon.ee. Полиция расследует возможное похищение.
Литовское издание 15min передает, что в Каунасе проводится интенсивная полицейская операция по поиску 9-летней девочки Аготы.
Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На ней была пестрая куртка и черные штаны (на фото).
По одной из версий, Аготу могли похитить на автобусной остановке. Полиция проверяет информацию о том, что девочку видели там вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда он посадил ее в свой автомобиль.
В понедельник вечером в полицию Каунаса поступила информация о том, что все автомобили Mazda светлого цвета проверяются обычными гражданами. Пресс-секретарь литовской полиции Рамунас Матонис подчеркнул, что информация о таком автомобиле не подтверждена и что у обычных граждан нет разрешения останавливать и обыскивать такие машины.
Добровольцев, помогающих в поисках Аготы, координирует Красный Крест. Его представитель Витауте Станкевичиене сказала литовской общественной вещательной организации LRT, что число добровольцев достигло 200. Искать пропавшую девочку полиции помогают и литовские земессарги - члены Стрелкового союза.
Аготу искали всю ночь с воскресенья на понедельник, весь день понедельника, и поиски продолжались в ночь с понедельника на вторник. Во вторник утром полиция объявила, что Агота не найдена, но поиски продолжаются.
"Интенсивная поисковая операция по поиску Аготы, пропавшей в Каунасе, продолжалась всю ночь. Мы не теряем надежды и продолжим поиски. Спасибо волонтерам", - написала литовская полиция в социальных сетях рано утром во вторник. Пост сопровождался несколькими фотографиями поисковых работ, которые велись в ночь на вторник.
Новость об исчезновении Аготы облетела все социальные сети, в том числе и эстонские, пишет Elu24. "Девочка была похищена из литовского города Каунас и в настоящее время, возможно, перевозится за границу", - говорится в сообщении, переведенном на эстонский язык.
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