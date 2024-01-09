Фото ⟩ "Мы не теряем надежды". В Литве круглосуточно ищут 9-летнюю девочку. Возможно, ее похитили

Литовское издание 15min передает, что в Каунасе проводится интенсивная полицейская операция по поиску 9-летней девочки Аготы.

Агота 2014 года рождения вышла из дома в воскресенье, 7 января, и не вернулась. Последним известным местонахождением девочки была автобусная остановка. Именно там Аготу видели случайные прохожие. На ней была пестрая куртка и черные штаны (на фото).

По одной из версий, Аготу могли похитить на автобусной остановке. Полиция проверяет информацию о том, что девочку видели там вместе с неким мужчиной и, возможно, ее похитили, когда он посадил ее в свой автомобиль.

В понедельник вечером в полицию Каунаса поступила информация о том, что все автомобили Mazda светлого цвета проверяются обычными гражданами. Пресс-секретарь литовской полиции Рамунас Матонис подчеркнул, что информация о таком автомобиле не подтверждена и что у обычных граждан нет разрешения останавливать и обыскивать такие машины.