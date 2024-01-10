Замуровал труп в подвале: в Даугавпилсе по подозрению в убийстве задержан мужчина

В ноябре прошлого года в Госполицию поступило заявление от человека о возможном исчезновении его близкого 1964 года рождения. В ходе поиска мужчины правоохранители заподозрили, что в отношении него могло быть совершено уголовное преступление.

3 января этого года сотрудники Государственной полиции арестовали по подозрению в убийстве мужчину 1970 года рождения. Задержанного в качестве меры пресечения поместили под стражу.

Следствие установило, что в период с конца ноября по начало декабря 2023 года на улице Смилшу в Даугавпилсе во время совместного распития спиртного мужчина 1970 года рождения несколько раз ударил ножом в область шеи мужчину 1964 года рождения, в результате чего тот скончался. Мужчина также был избит.

Предполагаемый виновник также пытался скрыть совершенное преступление - 5 января тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в подвале дома, вход в который был залит бетоном.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 116 Уголовного закона за убийство. Такое уголовное правонарушение наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от пяти до двадцати лет с испытательным сроком до трех лет.

Следствие по уголовному процессу продолжается, назначены экспертизы.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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