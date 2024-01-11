Автомобиль соседа мешает выехать со двора. Что можно сделать?

Жительница спрашивает: "Есть ли законный способ борьбы с соседом, который живет напротив, и регулярно паркует свою машину перед нашим выездом, тем самым затрудняя въезд и выезд во двор".

Женщина утверждает, что сосед не отвечает на призывы припарковать машину в другом месте, чтобы она не мешала.

Адвокат Паул Васкс рассказал, что согласно правилам дорожного движения, запрещается парковать транспортное средство в местах, где стоящее транспортное средство может помешать проезду (въезду или выезду) других транспортных средств или затруднить движение пешеходов. За такое нарушение может быть наложен штраф в размере 40 евро.

Более подробную информацию можно найти здесь.

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