Передача: затопило подвал школы; персонал молчит, родители в неведении

"Никто и пальцем не пошевелит, чтобы предотвратить кризис. Никаких объявлений, никто ничего не знает. Опять же, руководство школы хочет сохранить все в тайне", - рассказали родители.

Придя в учебное заведение, программа встретила сотрудниц, которые даже толком ничего не знали и не смогли рассказать о потенциально опасной ситуации.

Между тем, родители рассказали Bez Tabu, что муниципалитет Ропажского края был проинформирован о наводнении в школе перед Рождеством. Это было сделано через приложение. Вскоре проблема была обновлена, и появился статус - "Выполнено". Однако по состоянию на пятницу, 5 января, не было никаких признаков улучшения ситуации.

Дети оказались гораздо более разговорчивы и открыты, что подтверждает тот факт, что подвал действительно залит водой.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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