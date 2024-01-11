Около 2200 граждан России в Латвии не ответили на письма, отправленные PMLP

Захарс сообщил, что на данный момент страну покинули около 900 граждан России, которым ранее был выдан вид на жительство, однако об остальных лицах информации нет, поскольку они не ответили на письма PMLP .

Он подчеркнул, что люди по-прежнему продолжают обращаться в PMLP за видом на жительство, и пока решение о выдворении не было принято.

Ранее сообщалось, что Елизавета Кривцова, которая является одним из представителей заявителей, подчеркнула, что сейчас дело находится в суде, так как существуют сомнения в том, что Латвия свободна в формировании своей миграционной политики. Она отметила, что государство должно соблюдать права человека и не имеет права выдворять людей за то, что они не сдали экзамен по государственному языку, особенно если человек прожил в Латвии всю свою жизнь.