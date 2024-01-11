Цены на яйца в России выросли почти на 60% в прошлом году из-за того, что доходы населения России увеличились и жители стали потреблять больше продуктов питания, в том числе яиц, заявил Владимир Путин, кремлевский лидер, развязавший войну и обвиняемый в военных преступлениях.
"В связи с реальными располагаемыми доходами населения - немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И цены полетели", - сказал Путин.
В этой ситуации, по его словам, российские власти "вовремя не сориентировались" и не открыли импорт. Именно поэтому цены резко выросли.
В ответ на рост цен на яйца российское правительство в декабре 2023 года разрешило ввезти в Россию 1,2 миллиарда яиц. Но это незначительное количество по сравнению с производственными мощностями России, составляющими 45 миллиардов яиц в год.
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