Путин: цены на яйца в России выросли, потому что население стало богаче

"В связи с реальными располагаемыми доходами населения - немножко, но все-таки доходы у людей выросли. Начали больше приобретать: яйцо, мясо курицы. И цены полетели", - сказал Путин.

В этой ситуации, по его словам, российские власти "вовремя не сориентировались" и не открыли импорт. Именно поэтому цены резко выросли.

В ответ на рост цен на яйца российское правительство в декабре 2023 года разрешило ввезти в Россию 1,2 миллиарда яиц. Но это незначительное количество по сравнению с производственными мощностями России, составляющими 45 миллиардов яиц в год.

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