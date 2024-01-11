Что Зеленский написал в книге почетных гостей Рижского замка?

"Нам нужно более продуктивно работать в сфере обороны европейских стран. Европа должна быть самодостаточной в своей обороне, каким бы образом Россия ни угрожала Украине и кого бы ни выбрала в качестве своей цели. Европа должна быть способна ответить. Она имеет право защищаться. Украина вместе с партнерами будет работать над тем, чтобы в Европе был создан новый арсенал и развита военная индустрия с целью не допустить агрессии России против Европы", - заявил президент Украины.

Галерея: Пресс-конференция Зеленского и Ринкевича

Он подчеркнул, что страны должны и дальше сотрудничать в сфере санкционной политики в отношении России и тех стран, которые ее поддерживают. Необходимо и дальше блокировать схемы, с помощью которых предпринимаются попытки обхода установленных санкций. И в дальнейшем Европа должна придерживаться единой позиции в вопросе отказа от российских энергоресурсов.

Зеленский поблагодарил за поддержку Латвией интеграции Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок. Зеленский отметил, что это было исторически важное решение для всех стран, расположенных на востоке Европы.

"Украина рассчитывает на поддержку Латвии в НАТО, на принципиальную позицию Латвии в диалоге со всеми партнерами о будущем Украины в НАТО", - сказал украинский президент.

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