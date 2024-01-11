Что Зеленский написал в книге почетных гостей Рижского замка?

Президент Украины поблагодарил Латвию за поддержку, которая поможет Украине вернуть мир в Европу. В книге почетных гостей Президентского замка Зеленский отметил, что для него большая честь побывать в Латвии.
Свобода и независимость - это не только ценности каждого народа, но и основа, подчеркнул Зеленский, добавив, что все жители Украины очень благодарны Латвии за помощь в противостоянии российской агрессии, а также за защиту человеческих ценностей и справедливости.
"Вместе мы смогли пройти через испытания и остаться единой Европой будущего", - написал Зеленский в гостевой книге, добавив, что благодаря таким друзьям Украины, как Латвия, обязательно удастся вернуть мир в Европу, обеспечив надежное и свободное будущее следующим поколениям.
Президент Украины пожелал латвийцам мира и процветания.
После встречи с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем Зеленский на пресс-конференции заявил, что замороженные активы России необходимо использовать, чтобы защититься от ее агрессии.
Он подчеркнул, что и Латвия, и другие страны, поддерживающие борьбу украинцев с российской агрессией, должны и дальше работать вместе с Украиной максимально эффективно и сплоченно, чтобы Украина победила Россию. Зеленский отметил, что на встрече с президентом Латвии обсуждались проводимая Украиной работа. Кроме того, он сообщил о ситуации на фронте, оборонных нуждах Украины, а также о дальнейших планах.
"Нам нужно более продуктивно работать в сфере обороны европейских стран. Европа должна быть самодостаточной в своей обороне, каким бы образом Россия ни угрожала Украине и кого бы ни выбрала в качестве своей цели. Европа должна быть способна ответить. Она имеет право защищаться. Украина вместе с партнерами будет работать над тем, чтобы в Европе был создан новый арсенал и развита военная индустрия с целью не допустить агрессии России против Европы", - заявил президент Украины.
Галерея: Пресс-конференция Зеленского и Ринкевича
Он подчеркнул, что страны должны и дальше сотрудничать в сфере санкционной политики в отношении России и тех стран, которые ее поддерживают. Необходимо и дальше блокировать схемы, с помощью которых предпринимаются попытки обхода установленных санкций. И в дальнейшем Европа должна придерживаться единой позиции в вопросе отказа от российских энергоресурсов.
Зеленский поблагодарил за поддержку Латвией интеграции Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что Украина высоко ценит решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в блок. Зеленский отметил, что это было исторически важное решение для всех стран, расположенных на востоке Европы.
"Украина рассчитывает на поддержку Латвии в НАТО, на принципиальную позицию Латвии в диалоге со всеми партнерами о будущем Украины в НАТО", - сказал украинский президент.
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