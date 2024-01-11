Зеленский во время беседы с журналистами стран Балтии подчеркнул важность противовоздушной обороны и помощи Запада: "Я благодарен всем партнерам, но если речь идет о серьезных ракетных обстрелах, с десятками "Кинжалов" и баллистических ракет, то без Patriot выжить невозможно. Если бы украинцам дали семь систем, люди бы не гибли в Харькове и Одессе. Как человек, я этого не понимаю. Партнеры знают, что с помощью некоторых видов оружия, которые они нам дали, мы уничтожили 12 вертолетов за один раз, потому что нам было чем это сделать".

На вопрос о том, что бы он сказал тем, кто ждет в странах Балтии Путина, Зеленский ответил: "Все очень просто. Российская Федерация пришла в Крым и аннексировала его. И, если люди не вышли с оружием, чтобы защитить себя, то можно потерять независимость, традиции и много чего еще. Всюду, куда он [Путин] приходит, нет никакого экономического роста. Есть замороженные конфликты и он везде все делал одинаково - в Сирии убиты тысячи человек. Сценарий один и тот же".