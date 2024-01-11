Фото и видео ⟩ "Россия - сложный противник, они не боятся убивать мирных". Зеленский в Риге

Вечером в четверг, 11 января, находящийся с визитом в Латвии президент Украины Владимир Зеленский принял участие в пресс-конференции с представителями СМИ стран Балтии. За ходом событий в прямой трансляции следил и RUS TVNET!
"Нам известна цена победы. Она очень высока, и, к сожалению, еще не финальная, потому что война не закончилась. Находиться в Украине и каждый день бороться за нее - акт героизма. Те, кто два этих года находятся на линии фронта, с каждым днем продвигаются немного вперед к главной цели", - отметил Зеленский в начале выступления.
Зеленский во время беседы с журналистами стран Балтии подчеркнул важность противовоздушной обороны и помощи Запада: "Я благодарен всем партнерам, но если речь идет о серьезных ракетных обстрелах, с десятками "Кинжалов" и баллистических ракет, то без Patriot выжить невозможно. Если бы украинцам дали семь систем, люди бы не гибли в Харькове и Одессе. Как человек, я этого не понимаю. Партнеры знают, что с помощью некоторых видов оружия, которые они нам дали, мы уничтожили 12 вертолетов за один раз, потому что нам было чем это сделать".
На вопрос о том, что бы он сказал тем, кто ждет в странах Балтии Путина, Зеленский ответил:
"Все очень просто. Российская Федерация пришла в Крым и аннексировала его. И, если люди не вышли с оружием, чтобы защитить себя, то можно потерять независимость, традиции и много чего еще. Всюду, куда он [Путин] приходит, нет никакого экономического роста. Есть замороженные конфликты и он везде все делал одинаково - в Сирии убиты тысячи человек. Сценарий один и тот же".
"НАТО и Совет Украины после саммита в Вильнюсе работали очень хорошо. Мы видим, как быстро можно организовать партнеров. Теперь задерживается военная поддержка и финансовая помощь, но, если есть гарантии с определенными сроками, это точно поможет. Мы начали работу над гарантиями безопасности, и я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем продемонстрировать обществу подобие черновика с основными вещами, которые можно раскрывать. Чем меньше шагов Украина делает в сторону НАТО, тем больше это показывает, что кто-то боится России. Это очень большая ошибка", - сказал Зеленский в ходе пресс-конференции.
"Россия - сложный противник, потому что они не боятся убивать мирных жителей. Они могут все разрушить - такова тактика, - а потом войти. Россия не захватила ни одного крупного города, но они наносят удары по городам, чтобы заставить людей уйти. Если бы у нас было больше средств ПВО, мы могли бы двигаться вперед", - так ответил Владимир Зеленский на вопрос о рисках эскалации в ближайшем будущем.
"Более 70% денег, которые США выделяют на помощь Украине, остаются в Америке. Эти деньги пошли американским компаниям [производителям оружия] и, я думаю, американским пенсионерам", - так ответил президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о том, что бы он сказал тем, кто считает, что деньги американских налогоплательщиков тратятся в Украине впустую.
Напомним, Владимир Зеленский прибыл с визитом в Ригу во второй половине дня в четверг. После торжественной встречи у Рижского замка состоялись переговоры делегаций Латвии и Украины, а затем прошла пресс-конференция Зеленского и президента Латвии Эдгара Ринкевича.
После пресс-конференции Зеленский отправился в Сейм, где встретился с депутатами и спикером парламента.
В ходе визита обсуждались двустороннее сотрудничество Латвии и Украины, дальнейшая поддержка Латвией и союзниками Украины в ее борьбе против российской агрессии, а также вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Украины.
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