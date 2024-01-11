Рада забраковала законопроект о мобилизации украинцев. Что он предусматривал и как его изменят

По словам Вениславского, больше всего дискуссий вызвали положения об ограничении конституционных прав людей, которые уклоняются от мобилизации.

Он уверял, что норма, которая позволяет ТЦК по своему усмотрению вносить уклонистов в реестр должников, а значит, ограничивать в базовых правах, одобрения комитета не получит.

Депутат также заявил, что «уверен, что не пройдет» положение о разрешении мобилизации людей с инвалидностью. «Это точно не тот путь, по которому мы должны идти», — заявил он.

Комитет, по его словам, также против включения в законопроект положения о вручении электронных повесток.

Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности Егор Чернев добавлял, что дискуссии велись в отношении проблемы демобилизации и снижения возраста мобилизации до 25 лет.

По его словам, нынешнее положение о демобилизации после 36 месяцев службы во время военного положения вызывает вопросы у Минобороны и Генштаба — они сейчас не могут предусмотреть свои возможности по замене опытных людей на линии фронта.

«Но это не значит, что мы не будем рассматривать какие-то альтернативные подходы. Возможно, будут разные подходы для тех, кто сейчас воюет в тылу, и тех, кто воюет на переднем крае», — предполагает депутат.

В офисе президента бурную дискуссию вокруг инициативы правительства считают адекватной.

«Это очень хорошо, что на уровне Генерального штаба, Министерства обороны, Министерства финансов или кабмина в целом, на уровне профильных комитетов Рады, на уровне экспертной среды происходит дискуссия. Это правильно», — заявлял ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он говорил, что несмотря на «традиционные для Украины хейт, хайп, токсичность и скандалы», общество в конце концов увидит окончательную версию законопроекта, где будут «соответствующие правильные нормативные позиции».