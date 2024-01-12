США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Сунак также отметил, что с точки зрения Великобритании, удар по хуситам был самообороной. "В последние месяцы хуситское ополчение провело ряд опасных и дестабилизирующих ситуацию атак на торговое судоходство в Красном море, создав угрозу для британских и других международных судов", - заявил британский премьер. Он призвал хуситов прекратить атаки на суда в Красном море и предпринять шаги по деэскалации.

Лидер хуситов грозит "более масштабным ответом" на удар США

"Любая американская атака не останется без ответа. Ответ будет более масштабным, чем атака, которая была осуществлена с использованием 20 дронов и нескольких ракет", - заявил Абдул-Малик аль-Хуси, лидер поддерживаемой Ираном группировки, которая контролирует север и запад Йемена.

Заместитель министра иностранных дел Йемена Хусейн аль-Ази предупредил, что Лондон и Вашингтон должны быть готовы "заплатить высокую цену" за массированные удары по Йемену.

Россия предложила провести срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами. Двумя днями ранее, 10 января, Совбез ООН принял резолюцию с требованием к хуситам прекратить атаки. Россия, Китай, Алжир и Мозамбик воздержались, голосов против не было.

Атаки хуситов в Красном море и международная операция

После начала военной операции Израиля против напавшей на него палестинской террористической группировки ХАМАС йеменские хуситы атакуют торговые суда в Красном море. Повстанцы заявляют, что продолжат "атаковать израильские корабли по всему миру", пока не прекратится "агрессия Израиля" против их "братьев в секторе Газа". Несколько судоходных компаний, в частности немецкая Hapag-Lloyd и датская Maersk, а также Mediterranean Shipping Company (MSC) und CMA CGM, объявили, что временно перестанут направлять свои корабли через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий Красное море и Аденский залив Аравийского моря.

18 декабря США объявили о начале международной операции Prosperity Guardian ("Страж процветания") по обеспечению безопасности одного из важнейших судоходных торговых путей. В ней, по сообщению Пентагона, участвуют Бахрейн, Великобритания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция. После этого судоходные компании сообщили о возобновлении движения через Красное море и Аденский залив.

Через Красное море в мирное время идет 10-12% всех мировых морских перевозок, около 5% мировой транспортировки нефти и примерно 30% всех контейнерных перевозок. К операции Prosperity Guardian может присоединиться и Германия.