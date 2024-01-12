Что известно об ударах США и Британии по йеменским хуситам?

Что касается удара по самим хуситам, то их лидер Мохаммед аль-Бухайти заявил, что США и Великобритания скоро осознают, что совершили «величайшую ошибку в своей истории».

«Америка и Британия совершили ошибку, начав войну с Йеменом, потому что они не извлекают уроков из прошлого», — написал он в соцсетях, добавив, что «у каждого человека в мире есть два выбора: встать на сторону жертв геноцида или присоединиться к тем, кто этот геноцид устраивает».

Другой представитель хуситов выразился в том духе, что США и Британия ошибаются, если думают, будто могут помешать Йемену поддерживать палестинцев.

Иран, оказывающий помощь хуситам, назвал удары по целям в Йемене «очевидным нарушением суверенитета Йемена и его территориальной целостности», а также нарушением международного права.

Как Байден и Сунак оправдывают удары?

По словам американского президента, удары стали «прямым ответом» на нападения хуситов в Красном море.

«Эти атаки ставят под угрозу американских военнослужащих, гражданских моряков и наших партнеров, угрожают торговле и свободе навигации», — заявил Джо Байден.

А британский премьер Риши Сунак отметил, что действия коалиции были «необходимыми и пропорциональными» для защиты мирового судоходства.