Спецслужбы Украины обещают усилить атаки в Крыму

"В 2023 году произошли первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма", - заявил Буданов в интервью французской газете Le Monde, добавив, что "это только начало".

Украина также неоднократно атаковала Черноморский флот России, базирующийся в Севастополе на Крымском полуострове.

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", - сказал он.

Он признал, что линии фронта в Украине в значительной степени заморожены. "Очень интенсивное использование дронов с обеих сторон сделало невозможным наступление как России, так и Украины", - сказал Буданов.

"Еще одним фактором является плотность минных полей, невиданная со времен Второй мировой войны", - добавил он.

Он сказал, что был удивлен устойчивостью российской экономики и что нынешних западных санкций недостаточно, чтобы заставить Кремль изменить свое поведение.

"Меня удивил определенный парадокс России. Все думали, что у Москвы сильная армия и слабая экономика. Оказывается, все как раз наоборот", - сказал Буданов.

"Экономика может быть слабой, но страна вовсе не голодает. При таких темпах это может продолжаться даже довольно долго", - признал он, добавив, что санкции должны быть направлены против основных секторов экономики России и всей финансовой системы.

Буданов призвал Запад продолжать поддерживать Киев в военном отношении. "Тем, кто думает, что устал от Украины, придется столкнуться с русскими, когда они придут оккупировать их территории", - сказал Буданов, который однажды точно предсказал, что Россия нападет на Украину 24 февраля 2022 года.

Он также заявил, что сейчас неподходящее время для переговоров с Россией.

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