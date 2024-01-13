Почему так трудно не пить? Почему мы не можем выдержать даже месяц?

Эксперт также подчеркивает, что он не пуританин и понимает, что алкоголь имеет сильную и важную социальную функцию в сознании людей. "Я понимаю, что он выполняет важную социальную функцию, и, конечно, когда вы впервые берете на себя обязательство бросить пить на какой-то период, это может быть невероятно страшно. На общественных мероприятиях люди могут ощутить, что слишком контролируют себя.

Поэтому я рекомендую людям, которые запланировали воздержаться от алкоголя - раз в месяц, когда есть повод, разрешить себе выпить, чтобы сравнить ощущения и не вызывать лишнего стресса", - советует специалист по зависимостям.

Поэтому, если вы знаете, что в месяце есть дата, когда вам действительно захочется выпить, вместо того, чтобы винить себя или, что еще хуже, использовать ее как предлог, чтобы отказаться от челленджа, позвольте себе посетить вечеринку.

"Позвольте себе осознанно выпивать два раза в месяц. Это не обман, это планирование наперед. Что бы вы ни делали, не избегайте выходить и социализироваться. Это большая ошибка, основанная на заблуждении, что нужно пить, чтобы развлечься в обществе других людей, - подчеркивает эксперт. - Вместо этого следует пойти и посмотреть, что вечеринки могут быть еще приятнее, когда вы трезвы. Могут получиться более интересные и глубокие разговоры с людьми - и, более того, вы будете хорошо их помнить".

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