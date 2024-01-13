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Почему так трудно не пить? Почему мы не можем выдержать даже месяц?

Бокал с вином. Иллюстративное фото Фото: shutterstock.com
Egoiste rus.tvnet.lv
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Начало года - время, когда люди часто отказываются от алкоголя. Это дает возможность увидеть, на что похожа жизнь без этой вредной привычки. Но почему же люди настолько быстро сдаются?

Исследование показало, что около половины из тех, кто решил пройти период "сухого января", выдерживают до второй недели месяца, после чего возвращаются к своим старым привычкам питья еще до конца месяца.

Почему же так трудно бросить пить каждый вечер?

"Думаю, причин несколько. Во-первых, у всех нас есть склонность свои пороки "отрезать ножом", - рассказал DailyMail британский врач, журналист и автор Макс Пембертон. - Психологи называют это "мышлением все или ничего". Это не только очень распространенный, но и очень неэффективный метод.

Мы склонны думать: если мы один раз "ошибемся", то все испорчено и поэтому нет смысла продолжать. Люди делают то же самое с диетами. Фактически, они делают это постоянно в разных сферах своей жизни".

Фото: Shutterstock

Однако истина совершенно противоположна. "Мы можем извлечь уроки из того, почему допускаем ошибки, и это может помочь подготовиться к потенциальным ошибкам в будущем. Позволив себе один бокал, это не означает, что вам нужно сдаваться. Не поддавайтесь искушению, но также проанализируйте, что пошло не так и что вы можете сделать, чтобы избежать этого в следующий раз", - говорит Макс Пембертон.

Эксперт также подчеркивает, что он не пуританин и понимает, что алкоголь имеет сильную и важную социальную функцию в сознании людей. "Я понимаю, что он выполняет важную социальную функцию, и, конечно, когда вы впервые берете на себя обязательство бросить пить на какой-то период, это может быть невероятно страшно. На общественных мероприятиях люди могут ощутить, что слишком контролируют себя.

Поэтому я рекомендую людям, которые запланировали воздержаться от алкоголя - раз в месяц, когда есть повод, разрешить себе выпить, чтобы сравнить ощущения и не вызывать лишнего стресса", - советует специалист по зависимостям.

Поэтому, если вы знаете, что в месяце есть дата, когда вам действительно захочется выпить, вместо того, чтобы винить себя или, что еще хуже, использовать ее как предлог, чтобы отказаться от челленджа, позвольте себе посетить вечеринку.

"Позвольте себе осознанно выпивать два раза в месяц. Это не обман, это планирование наперед. Что бы вы ни делали, не избегайте выходить и социализироваться. Это большая ошибка, основанная на заблуждении, что нужно пить, чтобы развлечься в обществе других людей, - подчеркивает эксперт. - Вместо этого следует пойти и посмотреть, что вечеринки могут быть еще приятнее, когда вы трезвы. Могут получиться более интересные и глубокие разговоры с людьми - и, более того, вы будете хорошо их помнить".

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