Почему так трудно не пить? Почему мы не можем выдержать даже месяц?

Начало года - время, когда люди часто отказываются от алкоголя. Это дает возможность увидеть, на что похожа жизнь без этой вредной привычки. Но почему же люди настолько быстро сдаются?
Исследование показало, что около половины из тех, кто решил пройти период "сухого января", выдерживают до второй недели месяца, после чего возвращаются к своим старым привычкам питья еще до конца месяца.
Почему же так трудно бросить пить каждый вечер?
"Думаю, причин несколько. Во-первых, у всех нас есть склонность свои пороки "отрезать ножом", - рассказал DailyMail британский врач, журналист и автор Макс Пембертон. - Психологи называют это "мышлением все или ничего". Это не только очень распространенный, но и очень неэффективный метод.
Мы склонны думать: если мы один раз "ошибемся", то все испорчено и поэтому нет смысла продолжать. Люди делают то же самое с диетами. Фактически, они делают это постоянно в разных сферах своей жизни".
Однако истина совершенно противоположна. "Мы можем извлечь уроки из того, почему допускаем ошибки, и это может помочь подготовиться к потенциальным ошибкам в будущем. Позволив себе один бокал, это не означает, что вам нужно сдаваться. Не поддавайтесь искушению, но также проанализируйте, что пошло не так и что вы можете сделать, чтобы избежать этого в следующий раз", - говорит Макс Пембертон.