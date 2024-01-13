Уволен советник исполнительного директора Риги Кнокс. Он назвал это "политической местью""

Кнокс решил обратиться в суд и "защищать свои права", так как считает, что его увольнение - это политическая месть. В свое время Кноксу было поручено расследовать обвинения в бесхозяйственности в департаменте сообщения, что привело к расколу коалиции "Прогрессивных" и "Нового Единства" и замене на посту мэра Риги Мартиньша Стакиса на Вилниса Кирсиса.

Как сообщил исполнительный директор самоуправления Янис Ланге, была проведена оценка функций работников центрального управления и аппарата исполнительного директора. В ходе оценки выяснилось, что у одного сотрудника функции перекрываются с юридическим отделом и отделом кадров.

Кнокс уволен с 1 февраля. Сам он считает, что причина увольнения была формальной, а исполнительный директор Ланге просто выполняет политическое задание. Кнокс обжаловал решение о своем увольнении в Рижском городском суде и в Государственной инспекции по труду, которая уже запросила объяснения по этому делу.

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