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Фото ⟩ В Закюсале зажгли костер памяти баррикад 1991 года

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Костер памяти баррикад 1991 года в Закюсале.
Костер памяти баррикад 1991 года в Закюсале. Фото: Edijs Pālens/LETA

Сегодня вечером в Закюсале зажгли костер памяти баррикад 1991 года, возле которого собираются участники баррикад, высшие должностные лица страны и яунсарги.

Обращаясь к собравшимся, исторические события 33-летней давности вспоминал президент общества участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс. Обращались также министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") и министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян).

В мероприятии также приняли участие председатель Народного фронта Латвии с 1990 по 1992 год Ромуальд Ражукс, бывшие командиры Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Раймонд Граубе и Гайдис Андрей Зейботс.

Фото: в Закюсале зажгли костер памяти баррикад 1991 года

Участники мероприятия смогли увидеть на Закюсале автобус "Икарус" Музея баррикад 1991 года, в котором оборудована мобильная экспозиция музея.

Как и каждый год, в этом году более 200 яунсаргов дали торжественное обещание. На мероприятии играл штабной оркестр НВС.

В этом году исполняется 33 года с январских баррикад 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственно защищали свободу страны от военных нападений и противников независимости.

В честь годовщины памяти защитников баррикад в Риге пройдет несколько мероприятий на тему "Песенная революция". Одно из самых масштабных мероприятий состоится в одном из знаковых мест того времени - Домском соборе, где прозвучит концерт "Идти и приходить".

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