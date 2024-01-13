Обращаясь к собравшимся, исторические события 33-летней давности вспоминал президент общества участников баррикад 1991 года Ренарс Заляйс. Обращались также министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные"), министр культуры Агнесе Логина ("Прогрессивные") и министр земледелия Армандс Краузе (Союз зеленых и крестьян).

В мероприятии также приняли участие председатель Народного фронта Латвии с 1990 по 1992 год Ромуальд Ражукс, бывшие командиры Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии Раймонд Граубе и Гайдис Андрей Зейботс.

Фото: в Закюсале зажгли костер памяти баррикад 1991 года

Участники мероприятия смогли увидеть на Закюсале автобус "Икарус" Музея баррикад 1991 года, в котором оборудована мобильная экспозиция музея.

13.01.1991. plkst. 14.00 11. novembra krastmalā Rīgā notika LTF organizētā “Vislatvijas protesta manifestācija sakarā ar iespējamo bruņoto apvērsumu un Padomju armijas bruņotām akcijām Lietuvā”, kurā piedalījās ap 600 000 iedzīvotāju. Tajā dienā Rīgā sākās barikāžu celtniecība. pic.twitter.com/JhMpyl4YjA — Tautas frontes muzejs LNVM (@frontes_muzejs) January 13, 2024

Как и каждый год, в этом году более 200 яунсаргов дали торжественное обещание. На мероприятии играл штабной оркестр НВС.

В этом году исполняется 33 года с январских баррикад 1991 года, когда сторонники независимости Латвии ненасильственно защищали свободу страны от военных нападений и противников независимости.

В честь годовщины памяти защитников баррикад в Риге пройдет несколько мероприятий на тему "Песенная революция". Одно из самых масштабных мероприятий состоится в одном из знаковых мест того времени - Домском соборе, где прозвучит концерт "Идти и приходить".

Pilsētā izkārtojušās bildes no 1991. gada barikādēm! Liesma kā tautas sildītāja un centrs sarunām, drosmei un līdzāsbūšanai. Arī šogad atceres pasākumos tiksimies ap dzīvo uguni. Barikāžu atceres pasākumi: https://t.co/NWKQ8Dqkht pic.twitter.com/FvfM7lrons — Rīga (@RigasDome) January 12, 2024

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!