В России тюрьмы зимой оставляют без отопления, чтобы мотивировать заключенных воевать в Украине

Российские тюрьмы начали отключать себя от централизованных систем отопления с учетом многочисленных коммунальных происшествий в регионах, рассказала изданию Bild глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее мнению, это делается для того, чтобы заставить заключенных идти на войну.
"По этой причине они просто прекратили отопление, когда температура воздуха была ниже нуля. Таким образом, условия в тюрьмах сделали невыносимыми для того, чтобы содержащиеся там мужчины отправились в Украину", - сказала Романова.
По ее мнению, большинство жителей без сочувствия относятся к заключенным, поэтому их ситуация никого не волнует. Такое же отношение к "проживающим в бедных регионах нацменьшинствам" и "новым гражданам". Пока они "сражаются и умирают в Украине", президент Владимир Путин "может создавать у остальных иллюзию нормальности", - подчеркнула Романова.
Она отметила, что теперь в тюрьмы вербуются не только мужчины, но и женщины. По ее данным, в Украине сейчас в боях задействованы около 1000 таких россиянок. В то же время в целом подразделения, которые составляют заключенные, обладают весьма низкой эффективностью: такие формирования "просто массово" отправляют на линию фронта и "там ими жертвуют", - добавила Романова.
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