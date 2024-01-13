В России тюрьмы зимой оставляют без отопления, чтобы мотивировать заключенных воевать в Украине

"По этой причине они просто прекратили отопление, когда температура воздуха была ниже нуля. Таким образом, условия в тюрьмах сделали невыносимыми для того, чтобы содержащиеся там мужчины отправились в Украину", - сказала Романова.

По ее мнению, большинство жителей без сочувствия относятся к заключенным, поэтому их ситуация никого не волнует. Такое же отношение к "проживающим в бедных регионах нацменьшинствам" и "новым гражданам". Пока они "сражаются и умирают в Украине", президент Владимир Путин "может создавать у остальных иллюзию нормальности", - подчеркнула Романова.

Она отметила, что теперь в тюрьмы вербуются не только мужчины, но и женщины. По ее данным, в Украине сейчас в боях задействованы около 1000 таких россиянок. В то же время в целом подразделения, которые составляют заключенные, обладают весьма низкой эффективностью: такие формирования "просто массово" отправляют на линию фронта и "там ими жертвуют", - добавила Романова.

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