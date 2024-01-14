Депутат: Латвия не собирается сама использовать Дом Москвы

"Кабинет министров примет решение, что делать с этим домом. Думаю, сценарии могут быть разные, хотя депутат Айнар Латковскис ("Новое Единство") предложил дом продать, а деньги направить Украине. Как мы знаем, Латвия, к примеру, помогает восстановлению Черниговской области", - сказал депутат передаче.

Другой вариант предлагает Министерство культуры: после перенятия здания на баланс государства его можно было бы использовать для культурных мероприятий, развития творчества и искусства. На вопрос ведущей программы, как Бергманис представляет включение Дома Москвы с его политизированным инфобэкграундом в культурное пространство Латвиии, тот выразил надежду, что Кабмин примет самое правильное решение. "Что и как будет происходить - вопрос вторичный, вначале все-таки нужно выполнить то, что прописано в законопроекте", - сказал он.

Бергманис добавил, что даже символическая помощь будет важна для Украины. "Я уже в прошлом году, когда был с визитом Сейма в Украине, понял, как важно для них, чтобы все время эта помощь - неважно, в какой форме и насколько большая - была. И этот символизм очень важен, потому что мы знаем, что для России значат символы", - поделился он, назвав такую помощь "моральной".

"Вы же понимаете - ты можешь купить самое лучшее оружие, но войны выигрывают морально. Дух - это самое важное", - подчеркнул Бергманис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!