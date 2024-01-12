Передача Дома Москвы в собственность государства: посольство РФ грозит "самыми серьезными последствиями"

По мнению посольства РФ, решение Сейма является "правовым произволом" и "актом государственного грабежа", грубо нарушающим основные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран.

В заявлении говорится, что посольство РФ проинформировало Латвию о "неизбежных" ответных мерах, в том числе о предъявлении Риге требования о компенсации за причиненный ущерб.

"Данный шаг не только является наглядным подтверждением неготовности властей Латвии добросовестно выполнять взятые на себя международные обязательства, но и создает крайне опасный прецедент, посылая иностранным собственникам четкий сигнал, что их активы в Латвии не защищены ни местными законами, ни международным договорами, участником которых является Рига, и могут быть в любое время конфискованы без веских юридических оснований и решений судебных инстанций", - сказано в заявлении посольства РФ в Латвии.

Уже сообщалось, что в четверг, 11 января, Сейм в окончательном чтении принял закон, который предусматривает передачу Дома Москвы в государственную собственность.