Посольство России в Латвии обещает "самые серьезные последствия" в связи с решением Сейма передать Дом Москвы в собственность государства, следует из заявления посольства в Telegram-канале.
Передача Дома Москвы в собственность государства: посольство РФ грозит "самыми серьезными последствиями"
По мнению посольства РФ, решение Сейма является "правовым произволом" и "актом государственного грабежа", грубо нарушающим основные принципы международного права, гарантирующие неприкосновенность собственности других стран.
В заявлении говорится, что посольство РФ проинформировало Латвию о "неизбежных" ответных мерах, в том числе о предъявлении Риге требования о компенсации за причиненный ущерб.
"Данный шаг не только является наглядным подтверждением неготовности властей Латвии добросовестно выполнять взятые на себя международные обязательства, но и создает крайне опасный прецедент, посылая иностранным собственникам четкий сигнал, что их активы в Латвии не защищены ни местными законами, ни международным договорами, участником которых является Рига, и могут быть в любое время конфискованы без веских юридических оснований и решений судебных инстанций", - сказано в заявлении посольства РФ в Латвии.
Уже сообщалось, что в четверг, 11 января, Сейм в окончательном чтении принял закон, который предусматривает передачу Дома Москвы в государственную собственность.
Право собственности на здание Дома Москвы закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы. Обязанности юридического представительства Дома Москвы исторически исполняет принадлежащее департаменту городского имущества Москвы "Московский культурно-деловой центр Московский дом", с 10 марта 2020 года - представительство "Московского городского унитарного предприятия "Московский центр международного сотрудничества"", за которым в земельной книге закреплено право пользования зданием на неопределенный срок. Структура обоих этих юридических образований связана с прямым влиянием России и, соответственно, Москвы, говорится в аннотации к законопроекту.
Департамент городского имущества Москвы - подведомственное правительству Москвы структурное подразделение, которым управляет мэр Москвы Сергей Собянин. Фактическим же владельцем "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. Собянин и Путин 25 февраля 2022 года включены в санкционные списки Управления по контролю за иностранным активами США (OFAC) и Европейского союза.
Со ссылкой на публично доступную информацию комиссия отмечает, что базирующееся в России юридическое учреждение "Московский центр международного сотрудничества" находится в подчинении департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы, который, в свою очередь, находится в подчинении правительства Москвы. В связи с этим с высокой степенью достоверности можно утверждать, что деятельность этого департамента фактически контролируется мэром Москвы Собяниным. Также, согласно опубликованным Минюстом данным о примененных санкциях, в государственных регистрах в качестве фактического контролирующего "Московский центр международного сотрудничества" лица указан Собянин.
В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице Министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы, поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.
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