Фото ⟩ На трон Дании взошел Фредерик X

Подписание декларации состоялось во дворце Кристиансборг в Копенгагене.

Фото: королева Дании Маргрете II передает трон сыну Фредерику

Маргрете II руководила датской монархией более пяти десятилетий. После ее подписи на абдикационном документе ее сын автоматически становится новым королем Фредериком X.

На датском телевидении было видно, как 83-летняя королева подписала во дворце Кристиансборг абдикационный документ. Таким образом, кронпринц автоматически стал ее преемником.

После подписания Маргрете II встала и предложила занять свое место Фредерику, сказав: "Боже, благослови короля!"

Тогда премьер-министр Мете Фредриксен вышла на балкон дворца и объявила 55-летнего Фредерика королем. На площади перед дворцом собрались тысячи людей.

После восшествия Фредерика на престол наследником престола стал его 18-летний сын Кристиан.

Ранее сообщалось, что 83-летняя Маргрете II заявила о намерении покинуть престол после 52 лет правления в телеобращении в канун нового года, отметив, что по возрасту и состоянию здоровья уже не может делать столько, сколько раньше.

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