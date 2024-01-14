"Рука помощи" еще сильнее обчищает карманы столкнувшихся с финансовыми трудностями

Под пристальное внимание правоохранительных и других госучреждений попало "юридическое бюро по вопросам неплатежеспособности", в которое потенциальных клиентов заманивают предложением - платите нам, не платите кредиторам, и мы вам поможем избавиться от долгов. Их клиентами являются люди, оказавшиеся в финансовых трудностях, желающие пройти процесс неплатежеспособности, но сотрудничество с бюро для части закончилось еще худшей ситуацией. Лицо юридического бюро - Отто Безбайлис.
Передача LTV De Facto заметила, что своих клиентов Безбайлис в основном привлекает в интернете. На видео в соцсетях он отвечает на вопросы, рассказывает, что бюро является ведущим в подобных делах с почти 10-летним опытом, ободряет компетенцией. На других видео - обещания лучшей жизни с кадрами из теплых стран, где он сам отдыхает у моря или бассейна.
Однако позже выяснилось, что доказательства утверждения были неверными, советы - вредными, а обещания - невыполненными.
De Facto ознакомилась с рядом подобных клиентских дел. Видно, что бюро старается обеспечить, чтобы клиенты не жаловались. В договор включено наказание за клевету и подрыв репутации офиса в размере 20 минимальных месячных зарплат. В прошлом году это составило бы 12 400, в этом году - 14 000 евро. Вот почему люди не хотят открываться.
Одну из клиенток, чье настоящее имя известно передаче, назовем Яной. Она рассказывает, что информацию о "юридическом бюро по вопросам неплатежеспособности" нашла в интернете. В плане сотрудничества сразу со всем не согласилась, так как подозрительной показалась телефонная рекомендация представителя бюро переписать свою машину, чтобы в процессе неплатежеспособности ее не потерять. Но через некоторое время из офиса позвонили сами.
"Я была в довольно тяжелой ситуации - и финансовой, и эмоциональной. Со мной уже говорила женщина - другим голосом, была очень понимающая, чуткая, и сказала - о боже, мы эти вещи решаем каждый день. Мы поможем. И у меня ничего абсолютно внутри не щелкнуло, что может быть по-другому, я доверилась", - рассказала Яна.
Одной из первых стала рекомендация прекратить выплаты кредиторам. Зато деньги, хотя бы по частям, в течение года заплатить бюро за инициирование процесса, чтобы можно было начать действовать быстрее. Из дел нескольких клиентов и публичной информации самого бюро следует, что в месяц нужно было платить 170-240 евро в зависимости от времени, когда у клиентов заключен договор, и общая сумма, предназначенная именно для бюро, достигала от 1300 до 2000 евро. Пока платишь бюро, связь с кредиторами перенимают они.
"Мне не нужно брать трубку, не нужно даже говорить - сейчас же будет процесс, что там говорить... все разрешится", - делится услышанным в бюро Яна.
Сначала Яна не послушалась, но потом уже не могла платить всем и продолжала платить только бюро, как было рекомендовано. Позже ее аккаунт заблокировал судебный пристав. К тому же выяснилось, что процесс неплатежеспособности в случае Яны на тот момент тоже был невозможен, о чем бы добросовестный консультант сказал. Вместо этого "юридическое бюро по вопросам неплатежеспособности" на подготовку необходимого процесса получило от Яны, не считая официальных государственных пошлин, около 1200 евро.
Платить бюро начала и Илзе, но отделалась 240 евро, поскольку быстрее поняла, что что-то не так. Впрочем, и ее история с обещаниями бюро начинается примерно так же.
"Да, мы будем вашими представителями для фирм, которым вы должны. Только не волнуйтесь, ничего не платите, платите нам, а никому другому", - вспоминает она.
Когда Илзе уже позже ответила на настойчивые звонки и письма кредиторов, оказалось, что никто ее не представлял. Ее долг также передали на взыскание с вытекающими последствиями - заблокированным счетом. "Я доверилась, это моя вина", - говорит она. И продолжает:
"Но у меня в этот момент не было оснований не верить. Потому что так юридически красиво все рассказали, а потом, потом да… Меня в тот момент все это выбило из колеи. Иду в магазин покупать продукты, и у меня вдруг появляется минусовая сумма, довольно внушительная, и на счету уже ничего нет. Это такой шок".
В прошлом году в конце июля - начале августа на сайтах Службы контроля неплатежеспособности, Министерства юстиции и Центра защиты прав потребителей почти одновременно появилось предупреждение, призывающее остерегаться провайдеров, которые вводят в заблуждение лиц, столкнувшихся с финансовыми трудностями. В уведомлении провайдеры не назывались по имени. В интервью в учреждениях не скрывают, что предупреждение связано и с полученными там сведениями о конкретном бюро. Директор юридического департамента Службы контроля неплатежеспособности Карина Патурска рассказывает:
"Информация, которая дошла до нас, была очень тревожной. Потому что те вещи, которые мы слышали, что эти поставщики юридических услуг, которые такие советы дают этим людям - это те, кто мог бы помешать успешно осуществить процесс неплатежеспособности этого физического лица".
То есть возбуждение процесса неплатежеспособности еще ничего не значит. Это подтверждает суд, и надзор за неплатежеспособностью осуществляет администратор, и администратор оценивает отношение должника. И процесс может быть прекращен и без погашения долгов.
"Администратор видит, что человек, хоть и имел доход, год не платил своим кредиторам. И это, по мнению и суда, и администратора, недобросовестные действия со стороны должника", - объясняет она.
Советы клиентам что-либо из имущества или доходов скрыть в бюро отрицают. А то, что утверждение о том, что можно не платить кредиторам, содержится в арсенале бюро, подтверждают слова Безбайлиса в записанном им же TikTok-видео. В телефонном интервью с De Facto Безбайлис сначала оговаривается, что клиентам говорят, что платежи должны производиться в пределах возможностей, хотя озвученные им самим видео подтверждают обратное.
"Поскольку вы начинаете сотрудничество с нами, вы можете прекратить производить платежи кредиторам", - говорит его голос за кадром.
Люди, доверявшие советам бюро, только потом узнали, что Безбайлис вовсе не юрист. Безбайлис в телефонном разговоре избегает раскрывать это, говоря, что у него есть "подтверждение Службы контроля неплатежеспособности… ассоциации", но не может толком объяснить - подтверждение чего. Однако добавляет, что в бюро работает администратор неплатежеспособности. Клиенты бюро тоже рассказывают, что все окончательные документы, заявления в суд готовит работающий в бюро администратор неплатежеспособности. Но и это как минимум этическая проблема, которая может привести и к фактическому нарушению, считают в Службе контроля неплатежеспособности, где имя этого администратора знают. Патурска указывает: "Конечно, если этот администратор консультировал лицо у этого юридического поставщика услуг и впоследствии это лицо уже приходит к этому же администратору, это был бы конфликт интересов, на который администратор должен был бы указать".
Между тем для рекламы бюро в его социальных сетях использовалось и интервью, предоставленное самой Службой контроля неплатежеспособности в телепередаче. Служба подала на это жалобу как на недобросовестную коммерческую практику в Центр защиты прав потребителей. Для большего доверия Безбайлис в своих видео также регулярно использует изображения экрана с портала TVNET. В одном из этих видео он говорит: "О нас также есть новостные статьи на TVNET, Apollo, Delfi, где людям советуют обращаться за помощью, если они столкнулись с финансовыми трудностями". Это неправда. Упомянутая публикация - это не новостная статья, в которой что-то рекомендуется, а оплаченная реклама, за контент которой отвечает сам оплачивающий.
В Центре защиты прав потребителей говорят, что изучением этого вопроса занялись еще летом.
"Мы начали проверки сайтов и сбор информации. Но надо учитывать, что мы не получили ни одной жалобы потребителя. Первую жалобу с реальными доказательствами и условиями контракта мы получили только в декабре прошлого года", - рассказывает заместитель директора департамента по надзору за правами потребителей PTAC Андис Приедитис.
Результаты этой проверки могут появиться в течение полугода. PTAC также призывает откликнуться и других, если они столкнулись с подобным опытом.
Программе De Facto известно, что несколько клиентов обратились и в полицию; там сейчас воздерживаются от комментариев по поводу количества и статуса таких заявлений.
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