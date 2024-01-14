"Рука помощи" еще сильнее обчищает карманы столкнувшихся с финансовыми трудностями

"Информация, которая дошла до нас, была очень тревожной. Потому что те вещи, которые мы слышали, что эти поставщики юридических услуг, которые такие советы дают этим людям - это те, кто мог бы помешать успешно осуществить процесс неплатежеспособности этого физического лица".

Советы клиентам что-либо из имущества или доходов скрыть в бюро отрицают. А то, что утверждение о том, что можно не платить кредиторам, содержится в арсенале бюро, подтверждают слова Безбайлиса в записанном им же TikTok-видео. В телефонном интервью с De Facto Безбайлис сначала оговаривается, что клиентам говорят, что платежи должны производиться в пределах возможностей, хотя озвученные им самим видео подтверждают обратное.

Люди, доверявшие советам бюро, только потом узнали, что Безбайлис вовсе не юрист. Безбайлис в телефонном разговоре избегает раскрывать это, говоря, что у него есть "подтверждение Службы контроля неплатежеспособности… ассоциации", но не может толком объяснить - подтверждение чего. Однако добавляет, что в бюро работает администратор неплатежеспособности. Клиенты бюро тоже рассказывают, что все окончательные документы, заявления в суд готовит работающий в бюро администратор неплатежеспособности. Но и это как минимум этическая проблема, которая может привести и к фактическому нарушению, считают в Службе контроля неплатежеспособности, где имя этого администратора знают. Патурска указывает: "Конечно, если этот администратор консультировал лицо у этого юридического поставщика услуг и впоследствии это лицо уже приходит к этому же администратору, это был бы конфликт интересов, на который администратор должен был бы указать".