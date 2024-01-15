Основатель Bezvests.lv создал систему SOSpro для помощи людям в кризисных ситуациях

В Латвии создана уникальная система SOSpro, цель которой - предотвратить ситуации, когда человек потерялся, заблудился в лесу, в городе или оказался в беспомощной ситуации у себя дома. А если это произошло, сделать так, чтобы помощь пришла вовремя. Автор и разработчик SOSpro - основатель и руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский.
"Случиться может разное. Даже очень бодрые и активные сениоры могут попасть в кризисную ситуацию. Может резко ухудшиться состояние здоровья, человек может временно потерять память. Мы не можем постоянно быть рядом с нашими любимыми сениорами или близкими, кому нужен особый уход. И мы не всегда сразу можем прийти им на помощь. В жизни может случиться ситуация, когда человеку резко стало плохо, он упал, потерял сознание, обездвижен, не может вызвать медиков или позвонить близким. SOSpro создана для того, чтобы в такой ситуации оказать помощь вовремя", – указывает Фаминский.
За 14 лет деятельности Bezvests.lv, организованы тысячи поисковых операций, и весь этот огромный опыт - понимание причин, почему люди пропадают, и почему их не удалось найти живыми - и привели к созданию системы профилактики пропажи и помощи на дому. Система работает благодаря ряду технологий, в том числе, уникальных. Чтобы помощь пришла вовремя, есть круглосуточный Центр спасения SOSpro.
Система SOSpro подходит для людей любого возраста, которым требуется повышенное внимание и уход.
SOSpro включает три программы. "Дома" - для тех, кто проживает один, часто остается один и имеет риск оказаться в беспомощном положении, например, упасть. Эта услуга особенно подходит для сениоров, людей, у кого есть проблемы со здоровьем. "Телефон" - для активных сениоров, которые выходят из дома, пользуются телефоном. "В движении" — уникальный трекер с функцией радиопеленгации для тех, кто не всегда берет с собой телефон, имеет проблемы с памятью. Трекер разработан в сотрудничестве с Министерством благосостояния и при поддержке финансового учреждения ALTUM.
Услуга "Дома" предусматривает оборудование жилья вашей бабушки, дедушки или любого другого близкого, кому требуется дополнительное внимание, различными технологиями. Например, бабушка забыла выключить газ, или начало что-то гореть. Сигнал тревоги поступит в Центр спасения. Или, выходя из душа, человек поскользнулся, упал. Не может встать. Для этого в помещении и на водонепроницаемом браслете есть кнопка тревоги для связи с Центром спасения SOSpro. Оператор по громкой связи свяжется с человеком и окажет необходимую помощь. Например, вызовет скорую и посредством дистанционного замка откроет бригаде дверь.
Система рассчитана и на ситуации, если человек не может нажать кнопку тревоги, так как обездвижен, потерял сознание и т.д. Для таких ситуаций есть датчики движения - они программируются с учетом ритма жизни человека. Например, ваша бабушка просыпается в 8 утра. И если в это время в квартире нет движения, оператор Центра спасения SOSpro по громкой связи подключится и спросит, все ли в порядке. Если не в порядке, вызовет помощь и дистанционно откроет входную дверь.
Услуга "Телефон" подходит для активных сениоров. Которые ездят на рынок, идут по грибы, посещают магазины, куда-то ходят, ездят. И для тех, кто пользуется мобильным телефоном. Услуга включает в себя специализированный кнопочный телефон и круглосуточную поддержку Центра спасения SOSpro.
Зачем моей бабушке кнопочный телефон, если у нее есть смартфон, спросите вы. Ответим: в отличие от смартфона, заряда батареи кнопочного телефона хватает до семи дней. Второй плюс: телефон оснащен разными технологиями, которые позволяет определить местоположение. Для этого человеку, вашей бабушке или дедушке, пожилым родителям, не нужно заходить ни в какие приложения. Локация определяется автоматически. И сделать это можете и вы сами, и наш оператор Центра спасения SOS pro. Еще этот телефон оборудован кнопкой тревоги, при нажатии которой сигнал поступает и вам, и в Центр спасения. Ситуация: у вашей мамы поднялось давление, ей стало плохо на остановке. Или она села в другой автобус и приехала в незнакомое место. Она звонит вам, а вы на совещании, или летите в самолете в командировку. Она может нажать кнопку тревогу - просто большую кнопку, встроенную в телефон, и наш оператор сделает все остальное - вызовет ей скорую помощь, или направит к ней команду сотрудников, которые отвезут ее домой.
Телефон работает как обычный, то есть по нему можно звонить. Прийти можно со своим номером.
Услуга "В движении" подходит тем, кто часто забывает дома телефон, кто носит с собой мало вещей и имеет высокий риск оказаться в кризисной ситуации. Она подходит для людей, которые имеют проблемы с памятью, ориентацией в пространстве, имеют какие-либо расстройства, т.е, у них высокий риск потеряться. Это уникальный, очень маленький маячок (трекер). Он крепится к вещам, которые человек, с наибольшей вероятностью возьмет с собой, когда выйдет из дома. Это может быть ремень, карман куртки, связка ключей, сумка, трость, и тд. Зависит от привычек конкретного клиента.
Уникальность трекера, разработанного при поддержке финансового учреждения ALTUM и в сотрудничестве с Министерством благосостояния Латвийской республики, в том, что он передает три сигнала: стандартные GPS и GSM, и радиосигнал.
При помощи радиопеленгации устройство можно найти там, где нет зоны. Заряда батареи хватает на срок до года, его не нужно подзаряжать каждый день.
На трекере есть и кнопка тревоги при нажатии которой сигнал тревоги придет и вам, и в Центр помощи. Но трекер работает и без нее, он постоянно передает данные о перемещении, пишет карту. Для определения местоположения трекера не нужно открывать никакие приложения, все работает без участия пользователя.
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