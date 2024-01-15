Основатель Bezvests.lv создал систему SOSpro для помощи людям в кризисных ситуациях

Зачем моей бабушке кнопочный телефон, если у нее есть смартфон, спросите вы. Ответим: в отличие от смартфона, заряда батареи кнопочного телефона хватает до семи дней. Второй плюс: телефон оснащен разными технологиями, которые позволяет определить местоположение. Для этого человеку, вашей бабушке или дедушке, пожилым родителям, не нужно заходить ни в какие приложения. Локация определяется автоматически. И сделать это можете и вы сами, и наш оператор Центра спасения SOS pro. Еще этот телефон оборудован кнопкой тревоги, при нажатии которой сигнал поступает и вам, и в Центр спасения. Ситуация: у вашей мамы поднялось давление, ей стало плохо на остановке. Или она села в другой автобус и приехала в незнакомое место. Она звонит вам, а вы на совещании, или летите в самолете в командировку. Она может нажать кнопку тревогу - просто большую кнопку, встроенную в телефон, и наш оператор сделает все остальное - вызовет ей скорую помощь, или направит к ней команду сотрудников, которые отвезут ее домой.