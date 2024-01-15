Решение суда можно будет обжаловать в течение десяти дней, уточнили в суде агентству LETA.

В конце 2020 года Рижский городской суд приговорил Круминьша и Криевиню к штрафу в рамках уголовного дела о взяточничестве.

Суд приговорил Круминьша к штрафу в 12 900 евро, его дочь - к 6 450 евро, а сотрудницу Инспекции здравоохранения Татьяну Морозову - к пяти месяцам условного заключения и 60 часам принудительных работ.

Уголовное дело было возбуждено по трем эпизодам.

В первом случае Круминьш обвиняется в пособничестве взятке, а его дочь - во взяточничестве.

Сотруднице Инспекции здравоохранения Татьяне Морозовой была предложена бутылка шампанского стоимостью не менее 30 евро за составление положительного заключения о гостинице на улице Турайдас, 17, в Юрмале.

Во втором эпизоде Круминьш и Морозова обвинялись в том, что обещали устроить сына Морозовой в Государственный полицейский колледж.

В третьем эпизоде Морозову обвинили в составлении подложного отчета, о том, что на объекте на улице Турайдас, 17, были установлены пандусы для инвалидов, а на самом деле они еще не были установлены.

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