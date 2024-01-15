Депутаты Сигулдской краевой думы потребовали отставки председателя думы Саусини

Заявление подписали также семь из 12 депутатов, представляющих список объединения партий, от которого баллотировалась Саусиня - Нацобъединения, Латвийского объединения регионов (ЛОР) и Латвийской зеленой партии (ЛЗП).

Причиной требования депутатов является недовольство работой председателя по организации работы самоуправления и стилем ее руководства, который не способствует сотрудничеству. Авторы запроса подчеркивают, что Саусиня ставит личные амбиции выше обязанности работать на благо общества и не способна обеспечить открытость и прозрачность в работе думы и городской администрации в связи с разработкой и выполнением бюджета. Это может создать не только значительные финансовые, но и репутационные риски для Сигулдской думы сейчас и в будущем.

Депутаты потребовали созвать внеочередное заседание думы или рассмотреть запрос на следующем заседании 25 января.

Саусиня была избрана председателем Сигулдской краевой думы осенью 2022 года, когда прежний председатель Угис Митревицс был избран в Сейм.

На муниципальных выборах Саусиня была избрана по списку Нацобъединения/ЛОР/ЛЗП и на момент избрания состояла в ЛОР, но вышла из партии и на пост председателя думы была избрана как беспартийная.

Саусиня является депутатом Сигулдской краевой думы с 2009 года, с 2013 года она занимала должность заместителя председателя, а также работала учителем биологии в Сигулдской государственной гимназии.

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