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Можно ли принять ислам и остаться успешной женщиной: личная история рижанки (1)

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Женщина принявшая ислам в Риге
Женщина принявшая ислам в Риге Фото: коллаж RUS TVNET

"Более исламофобской точки на карте, чем Рижский аэропорт, больше нет", - смеется Вера, уверенная в себе женщина средних лет балтийской внешности. Успешный руководитель, профессионал в своей области. Ее принадлежность к исламу может выдать только платок, который покрывает волосы. В своем интервью для TVNET+ Вера рассказала, как она живет в Латвии и не противоречит ли ее карьера и руководство мужчинами роли женщины в исламе.

Реакция родных на принятие ислама

Вера рассказала, что в момент принятия ислама у нее с мужем были не самые простые отношения, но вместо того, чтобы разрушать семью, она "ушла" в ислам, и мужу это принесло, скорее, спокойствие.

"Муж не считает себя религиозным человеком, хотя и ближе к православию, но он с уважением отнесся к моему выбору, дочка тоже выразила поддержку", - отметила Вера.

Она боялась, что могут возникнуть проблемы с родителями мужа дочки, ведь они из верующей протестантской семьи. Но от них она услышала фразу "между верующими меньше различий, чем между верующими и неверующим".

Сестра - единственная из близких родственников, кто не до конца принял выбор героини. "Она православная и все время мне говорит: "Я не понимаю, почему ты это сделала".

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