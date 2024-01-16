Латвийские крестьяне рассматривают возможности начать протесты

"Чиновники обещали быстро решить обозначенные фермерами проблемы, но происходит это непростительно медленно", - сказал Лаздиньш, отметив, например, что выплата поддержки фермерам по-прежнему задерживается.

По словам руководителя "Крестьянского Сейма", в настоящее время обсуждаются возможные акции протеста, например, "тракторы на улицах".

Председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис сообщил агентству LETA, что обобщается информация о ситуации в отрасли - какова ситуация с выплатой поддержки, сколько денег уже выплачено, сколько фермеров еще ждут субсидий. После сбора информации будут подготовлены предложения для подачи правительству и Министерству земледелия.

Как указал Гутманис, отрасль следит за рассмотрением ряда важных вопросов налоговой политики, которые должны быть пересмотрены в первой половине этого года, например, о сниженной ставке налога на добавленную стоимость на продукты питания и кадастровой стоимости недвижимости, которая заморожена до 2025 года. Для фермеров также важны поддержка в закупках дизельного топлива, уменьшение бюрократических проволочек и упрощение внесения информации в базы данных.

Если ответственные учреждения откажутся сотрудничать или заявят, что предложения не могут быть реализованы, будут организованы акции протеста, сказал руководитель Гутманис.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!