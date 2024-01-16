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Видео ⟩ Неделю - без воды! Жители обвиняют Rīgas namu pārvaldnieks в бездействии

rus.tvnet.lv
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Кран. Иллюстративное фото.
Кран. Иллюстративное фото. Фото: Unsplash

В тихом центре в одной из квартир оборвалась подача воды. Некоторым квартирам она не обеспечивалась около недели, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Здание обслуживает предприятие Рижской думы Rīgas namu pārvaldnieks, которое, по словам жителей, притворяется, что проблему не видит и о своих клиентах не заботится.

Жители недоумевают по поводу таких халатных действий управляющего, который требует регулярных платежей, но при этом не оказывает достаточно хорошей услуги.

Исследователь Рижского технического университета Сандис Деюс говорит, что, скорее всего, в трубах здания замерзла вода. В таких случаях управляющий довольно простыми способами может исправить ситуацию.

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Video: Raidījuma "Bez Tabu" sižets

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