Экс-посол Украины в Германии призвал Мерца не затягивать с поставками ракет Taurus

В открытом письме, опубликованном в субботу, 19 апреля, в газете Die Welt, бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал лидера христианских демократов (ХДС) и будущего канцлера Германии Фридриха Мерца одобрить поставку ракет Taurus Украине в первый же день его пребывания в должности.
В письме украинский дипломат призывает Мерца уже 6 мая, в день, когда законодатели изберут его канцлером, объявить в Бундестаге о поставке 150 ракет дальнего радиуса действия Taurus и обеспечить их оперативную доставку.
Поставка этих ракет необходима, чтобы остановить продвижение России на поле боя и изменить динамику войны, заявил Мельник, который станет послом Украины в ООН.
Оружие должно быть поставлено "без всяких "если" и "но", заявил дипломат, добавив, что консультации с партнерами или ультиматумы российскому диктатору Владимиру Путину не нужны.
Каждая ракета стоит около 1 миллиона евро.
Ich rufe @_FriedrichMerz auf, einen EMERGENCY MILITARY SUPPORT PLAN am 6. Mai ins Leben zu rufen, um in einem Turbo-Regime die notwendigen Waffen aus den Bundeswehr-Beständen - nicht nur Taurus-bis Sommerende an die Ukraine zu liefern. Das wäre die Rettung https://t.co/m0H3lryqZS pic.twitter.com/8zhjHFwnWV— Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) April 19, 2025
Мельник также призвал Фридриха Мерца передать 30% военной техники бундесвера украинской армии.
Он считает, что будущая коалиция из блока Христианско-демократического, Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ) должна одобрить "передачу Украине 30% доступных немецких истребителей и вертолетов из запасов люфтваффе". По словам Мельника, речь идет о 45 истребителях Eurofighter и 30 Tornado, 25 вертолетах NHI NH90 и 15 Eurocopter Tiger.
Дипломат предлагает распространить принцип передачи 30% оборудования и на другие виды вооружений бундесвера. В частности, он предложил направить ВСУ 100 немецких танков Leopard-2, 115 боевых машин пехоты Puma, 130 БМП Marder, 130 бронированных машин GTK Boxer, 300 бронетранспортеров Fuchs, 20 РСЗО MARS-II.
Мерц ранее заявлял, что поддерживает поставку ракет дальнего радиуса действия в Украину, но после согласования этого шага с европейскими союзниками.
Ракеты Taurus, дальность полета которых, как сообщается, достигает 500 километров, могут позволить Украине атаковать военные объекты далеко за линией фронта, в том числе на территории России.
США поставили Украине ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 километров, а Франция и Великобритания - крылатые ракеты с дальностью стрельбы около 250 километров.
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