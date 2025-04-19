Экс-посол Украины в Германии призвал Мерца не затягивать с поставками ракет Taurus

В письме украинский дипломат призывает Мерца уже 6 мая, в день, когда законодатели изберут его канцлером, объявить в Бундестаге о поставке 150 ракет дальнего радиуса действия Taurus и обеспечить их оперативную доставку.

Поставка этих ракет необходима, чтобы остановить продвижение России на поле боя и изменить динамику войны, заявил Мельник, который станет послом Украины в ООН.

Оружие должно быть поставлено "без всяких "если" и "но", заявил дипломат, добавив, что консультации с партнерами или ультиматумы российскому диктатору Владимиру Путину не нужны.

Каждая ракета стоит около 1 миллиона евро.

Ich rufe @_FriedrichMerz auf, einen EMERGENCY MILITARY SUPPORT PLAN am 6. Mai ins Leben zu rufen, um in einem Turbo-Regime die notwendigen Waffen aus den Bundeswehr-Beständen - nicht nur Taurus-bis Sommerende an die Ukraine zu liefern. Das wäre die Rettung https://t.co/m0H3lryqZS pic.twitter.com/8zhjHFwnWV — Andrii Melnyk (@MelnykAndrij) April 19, 2025

Мельник также призвал Фридриха Мерца передать 30% военной техники бундесвера украинской армии.