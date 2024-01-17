Путин впервые высказался о "голой" вечеринке, а рэпер Vacio получил повестку в военкомат

"Сегодня был в военкомате. Получил повестку. Спасибо вам всем за поддержку, все будет хорошо. Прихожу в себя", - сказал рэпер.

Он отправился в военкомат после того, как вышел на свободу после двух административных арестов подряд. Его адвокат сообщил, что музыкант встал на воинский учет и прошел медкомиссию.

Во вторник, 16 января, Путин впервые публично прокомментировал этот инцидент.

"Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Когда люди решаются на это (участие в войне), когда проходят это горнило, возвращаются, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому.

Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь мероприятиях. Здесь совсем по-другому на жизнь смотрят люди, приоритеты, ценности другие", - сказал Путин.

Как уже сообщалось, репера за посещение мероприятия приговорили к 15 суткам ареста. Vacio также оштрафовали на 200 000 (около 2000 евро) рублей за распространение "пропаганды" ЛГБТ.

Как уже сообщалось, скандальная вечеринка прошла в московском клубе "Мутабор" 20 декабря. На нее были приглашены порядка 200 звезд российского шоу-бизнеса, среди которых были Джиган, Дима Билан и Филипп Киркоров, Лолита Милявская и Глюкоза, ведущие Ксения Собчак и Алена Водонаева, модель Оксана Самойлова и другие. Дресс-код предполагал неглиже.

25-летний Vacio пришел на мероприятие в одном носке, закрывающем гениталии.

На Ивлееву подали в суд и оштрафовали на 100 тыс. рублей (около 1000 евро), у Лолиты отменили большинство концертов, другие артисты также лишились телеэфиров и были вырезаны из новогодних программ.

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