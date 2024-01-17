Затлерс: Дом Москвы был плацдармом для российской пропаганды

У Дома Москвы, перешедшего в руки государства, плохая репутация, поэтому следует тщательно обдумать его дальнейшее использование, заявил экс-президент Валдис Затлерс в программе "900 секунд".
Он подчеркнул, что Дом Москвы являлся плацдармом российской пропаганды. У этого здания плохая аура, поэтому Затлерс сомневается, что различные культурные организации смогут там успешно работать. Кроме того, продажа здания должна осуществляться очень осторожно, чтобы оно не попало в руки людей, связанных с Россией.
"Трудно придумать, что делать дальше - об этом нужно думать серьезно, не торопясь", - признался Затлерс, призвав не бояться ответной реакции России, поскольку у Латвии нет там других активов, кроме посольства.
Что касается латвийских бизнесменов, которые продолжают зарабатывать деньги в России, то, по мнению Затлерса, Латвия не должна каким-либо образом стимулировать подобную деятельность.
"Работа в России - это вопрос порядочности и нравственности этих бизнесменов. Если они начали зарабатывать деньги и не могут остановиться - это их проблемы. Государство не должно никак это стимулировать", - заявил бывший президент.
Он напомнил, что ранее высказывались опасения по поводу списков компаний, работающих в России, поскольку это могло бы помешать их бизнесу. "Это их выбор - продолжать делать деньги в России, поэтому они должны принимать во внимание другие последствия", - подчеркнул Затлерс.
С другой стороны, Латвия должна иметь твердую позицию по запрету импорта зерна, понимая, что единой позиции в мире по этому вопросу добиться не удастся.
Затлерс призвал всех жителей Латвии пойти на выборы в Европарламент этим летом, поскольку, по его мнению, они будут в значительной степени означать решение о поддержке Украины. Он также считает, что на этот раз у людей будет хороший выбор, поскольку партии выдвигают множество сильных кандидатов.
"Важно, чтобы все пришли на выборы, это будет поддержка Украины и четкое "нет" политикам типа Жданок", - подчеркнул Затлерс.
Между тем он ожидает от правительства четкого плана экономической политики.
"Я надеюсь, что будет такая четкая экономическая политика. Я не жду лозунгов, мне нужна конкретика", - сказал Затлерс.
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