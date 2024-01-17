Затлерс: Дом Москвы был плацдармом для российской пропаганды

Он подчеркнул, что Дом Москвы являлся плацдармом российской пропаганды. У этого здания плохая аура, поэтому Затлерс сомневается, что различные культурные организации смогут там успешно работать. Кроме того, продажа здания должна осуществляться очень осторожно, чтобы оно не попало в руки людей, связанных с Россией.

"Трудно придумать, что делать дальше - об этом нужно думать серьезно, не торопясь", - признался Затлерс, призвав не бояться ответной реакции России, поскольку у Латвии нет там других активов, кроме посольства.

Что касается латвийских бизнесменов, которые продолжают зарабатывать деньги в России, то, по мнению Затлерса, Латвия не должна каким-либо образом стимулировать подобную деятельность.

"Работа в России - это вопрос порядочности и нравственности этих бизнесменов. Если они начали зарабатывать деньги и не могут остановиться - это их проблемы. Государство не должно никак это стимулировать", - заявил бывший президент.