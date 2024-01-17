Стилист в шоке: можно ли носить капроновые носки с босоножками?

"Разве их в наше время еще кто-то носит, да еще так, что это видно?" - с удивлением говорит стилист в передаче Stila patruļa.

Когда ранее Павлову задавали вопросы об этикете ношения колготок, он дал следующий комментарий: "Самый простой принцип, который нужно помнить - в светлое время или в теплый сезон носим светлое, в темное время или в прохладный сезон - колготки темного цвета", - рассказал он в программе Kad viņas satiekas. "Кроме того, надо понимать, как цвет чулок сочетается с одеждой и сезоном. Если мы видим в зимний сезон женщину в черных полуботинках, темном пальто и светлых колготках - это кажется забавным. Впечатление, что у нее ноги голые. Поэтому лучше надевать темные колготки. Не обязательно черные, можно и темно-коричневые или вишневого цвета. Летом же люди одеваются более легко и открыто и черные колготки в кабриолете смотрелись бы странно".