Кулеба: приоритет Украины на 2024 год - контроль над небом

"В 2024 году приоритетом, конечно, является изгнание с неба России, потому что тот, кто контролирует небо, будет определять, когда и как закончится война", - подчеркнул Кулеба в своем выступлении на форуме.

Киев давно призывает Запад снабдить Украину современными истребителями для поддержки тех ее войск, которые в основном воюют на юге и востоке страны.

За последний год война в значительной степени зашла в тупик, поскольку Украине не удалось прорвать оборону России во время ее долгожданного контрнаступления в прошлом году.

Кулеба призвал основных западных сторонников Украины проявить терпение и настаивал на том, что при правильной поддержке Украина может победить.

"Мы боремся с сильным врагом, очень большим врагом, который не дремлет. Это требует времени", - сказал Кулеба.

"В 2022 году мы победили их на суше. В 2023 году мы победили их на море, и мы полностью сосредоточены на том, чтобы в 2024 году победить их в воздухе", - признался Кулеба в панельной дискуссии на форуме в Швейцарии.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил во вторник, что Украине "необходимо получить превосходство в воздухе", чтобы "добиться прогресса на земле".

Несколько стран НАТО в настоящее время обучают украинских пилотов полетам на истребителях F-16 американского производства, а Дания ранее в этом месяце объявила, что во втором квартале 2024 года поставит Украине 19 истребителей F-16.

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