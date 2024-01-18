В Краславе на станции техосмотра автомобиль чуть не упал с подъемника

Как указал представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс, на этой неделе в Краславе произошел инцидент, когда в ходе техосмотра во время опускания автомобиля возникли технические проблемы с подъемником.

Проблема была разрешена, автомобиль не пострадал и получил разрешение принимать участие в дорожном движении. Если бы автомобиль получил повреждения, то расходы на ремонт покрыла бы страховка.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!