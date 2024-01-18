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В Краславе на станции техосмотра автомобиль чуть не упал с подъемника

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Фото: "Sadursme"

В соцсетях распространяется фотография со станции техосмотра Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Портал TVNET связался с CSDD, чтобы выяснить детали произошедшего.

Как указал представитель CSDD Мартиньш Малмейстерс, на этой неделе в Краславе произошел инцидент, когда в ходе техосмотра во время опускания автомобиля возникли технические проблемы с подъемником.

Проблема была разрешена, автомобиль не пострадал и получил разрешение принимать участие в дорожном движении. Если бы автомобиль получил повреждения, то расходы на ремонт покрыла бы страховка.

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