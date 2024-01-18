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Спрудс: военные меры против мобильности планируют все страны Балтии

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр обороны Латвии Андрис Спрудс.
Министр обороны Латвии Андрис Спрудс. Фото: Paula Čurkste / LETA

В настоящее время во всех странах Балтии планируются военные меры по борьбе с мобильностью, а в пятницу после встречи министров обороны всех трех стран состоится пресс-конференция об охране восточной границы Балтии, сообщил министр обороны Андрис Спрудс.

По словам Спрудса, противотанковые и противопехотные мины являются важной частью обороноспособности Латвии и уже находятся на вооружении Национальных вооруженных сил (НВС). В настоящее время в НВС работают над подробным планом усиления вооруженных сил и противодействия мобильности на восточной границе, который будет представлен Кабинету министров до конца месяца. Он будет включать в себя способы обеспечения национальной обороны и сдерживания противника различными средствами.

Оттавская конвенция запрещает использование, накопление, производство, импорт и экспорт противопехотных мин, предназначенных для взрыва при приближении или соприкосновении с ним человека. При этом противотанковые мины и противопехотные мины с дистанционным наведением не запрещены Оттавской конвенцией.

"Вопрос об Оттавской конвенции является как военным, так и политическим. Для меня как министра обороны важна оценка НВС. НВС было поручено подготовить такую оценку, и мы узнаем о результатах в ближайшем будущем", - сказал министр.

Выход из Оттавской конвенции - это также политическое решение с потенциальными последствиями для позиции наших союзников, отметил Спрудс.

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