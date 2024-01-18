Спрудс: военные меры против мобильности планируют все страны Балтии

По словам Спрудса, противотанковые и противопехотные мины являются важной частью обороноспособности Латвии и уже находятся на вооружении Национальных вооруженных сил (НВС). В настоящее время в НВС работают над подробным планом усиления вооруженных сил и противодействия мобильности на восточной границе, который будет представлен Кабинету министров до конца месяца. Он будет включать в себя способы обеспечения национальной обороны и сдерживания противника различными средствами.