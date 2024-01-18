Латвийские номерные знаки были выданы 31 автомобилю из России

В том числе с середины ноября 2023 года, когда вступили в силу поправки к закону о дорожном движении, предусматривающие запрет на пребывание в Латвии зарегистрированных в России транспортных средств, до 31 декабря 2023 года в Латвии был перерегистрирован 21 автомобиль.

Еще четыре транспортных средства были перерегистрированы в период с 1 января по 16 января 2024 года.

По данным CSDD, среди перерегистрированных автомобилей - Mercedes-Benz, Audi, Jaguar, Volkswagen, KIA и другие марки.

В дирекции отметили, что интерес к перерегистрации автомобилей, зарегистрированных в России, в последние месяцы возрос, однако количество перерегистраций незначительно. Для перерегистрации в Латвии автомобиль, зарегистрированный в России, должен соответствовать ряду критериев, в частности, иметь сертификат соответствия требованиям ЕС по классу выбросов.

Кроме того, лица, желающие зарегистрировать транспортное средство в Латвии, должны иметь правильно оформленные документы на проживание и таможенные документы, что во многих случаях невозможно.

Владельцы зарегистрированных в России транспортных средств должны перерегистрировать их или вывезти из Латвии не позднее 14 февраля 2024 года. Использование зарегистрированных в России транспортных средств в дорожном движении в Латвии разрешено, если человек собирается проехать через Латвию транзитом, но проехать транзитом через Латвию зарегистрированное в России транспортное средство может только один раз.

Если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии или не выезжает из Латвии, а также если будет обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, оно будет конфисковано. Планируется, что конфискованные автомобили будут переданы Украине.

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