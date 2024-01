Почему бундестаг не проголосовал за ракеты Taurus для Киева

С точки зрения консерваторов, немецкое правительство должно увеличить поставки вооружений Украине во имя обеспечения безопасности Германии и всей Европы. Принцип "as long as it takes", то есть помогать Киеву так долго, как это необходимо, уже недостаточен, заявила Керстин Фирэгге.