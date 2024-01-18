Почему бундестаг не проголосовал за ракеты Taurus для Киева

Ход дискуссии в бундестаге

На многочисленные интервью и заявления представителей правящих партий, публично призывающих канцлера передать Украине ракеты Taurus, выступая в бундестаге вечером, 17 января, обратила внимание Керстин Фирэгге (Kerstin Vieregge) из фракции консерваторов.

"Недостаточно только громогласно требовать поставки ракет Taurus в средствах массовой информации, - заявила она. - Поэтому я призываю вас проголосовать за проект резолюции фракции ХДС/ХСС, проявите стойкость, заставьте ведомство федерального канцлера действовать".

С точки зрения консерваторов, немецкое правительство должно увеличить поставки вооружений Украине во имя обеспечения безопасности Германии и всей Европы. Принцип "as long as it takes", то есть помогать Киеву так долго, как это необходимо, уже недостаточен, заявила Керстин Фирэгге.

По ее словам, нужно дополнить этот принцип принципом - "помогать всеми возможными средствами". И ракеты Taurus одно из таких средств, уверена депутат: "Предоставление крылатых ракет Taurus (Украине. - Ред.) из арсеналов бундесвера возможно и, без сомнения, необходимо". С похожими призывами обращался к депутатам из фракций правящих партий и ее коллега, христианский демократ Флориан Хан (Florian Hahn). Тщетно. Почему?

Итоги поименного голосования

"Конечно, фракция СвДП выступает "за" поставку Украине ракет Taurus, Украине они нужны. Но я считаю недостойным вести такие дебаты на плечах наших солдат", - объяснил либерал Нильс Грюндер (Nils Gründer). "Проект резолюции не имеет никакого отношения к этому пункту повестки дня", - добавила "зеленая" Мерле Шпеллерберг (Merle Spellerberg). Точно таким же был и аргумент Дирка Фёпеля (Dirk Vöpel) из фракции социал-демократов: "Поэтому мы будем голосовать "против".

Голосование, по требованию консерваторов, было поименным. Из 666 присутствовавших на заседании депутатов проект резолюции поддержали 178 человек, 485 проголосовали "против", трое воздержались. Очевидно, что верх одержала коалиционная дисциплина, которой, как правило, придерживаются депутаты из фракций правящих партий. А в данном случае против поставки ракет Taurus Украине выступали также посткоммунисты и правые популисты из "Альтернативы для Германии".