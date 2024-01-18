Популярный у латвийских худеющих Ozempic вызвал скандалы и иски в США

Глас народа

"Девочки, кто колол себе препарат OZEMPIC? Посоветовала косметолог, сказала ее клиенты похудели с этим препаратом на 20-30 кг (мне как раз кг 20 надо). Этот препарат делает так, чтобы хотелось меньше кушать, то есть кушаешь маленькими порциями и идет насыщения. Вот думаю попробовать, укол раз в неделю нужно делать, на протяжении трех месяцев (врач посоветовала). Хотела бы узнать отзывы, кто пользовался", - вопрошает одна из участниц группы. И вот что ей отвечают.

"Есть Ozempic, Metformin, Rybelsus и куча схожих препаратов, которые изначально были придуманы для диабетиков. У меня с сахаром все идеально, диабетом даже и не пахнет. Но есть лишний вес, с которым никак не удается попрощаться. Решила попробовать скинуть вес с помощью этих таблеток и по рецепту от эндокринолога купила Rybelsus. У меня уже на 3-й день началась ломка по сладкому и тянуть стало ещё больше. Не просто желание съесть что-нибудь сладенькое, а конкретно ломка как у наркомана. Меня это испугало и курс, в итоге, я так и не пропила. Таблетки за 130 евро пришлось выкинуть в мусорник. Мало того, прилетела ещё и побочка в виде лишних кг, потому что у меня был такой жор, что не могла остановиться. Мой вам совет - не надо. Ешьте больше овощей, пейте больше воды и двигайтесь больше."