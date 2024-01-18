Популярный у латвийских худеющих Ozempic вызвал скандалы и иски в США

Лекарственный препарат Ozempic, который настолько популярен в Латвии, что пребывает в остром дефиците, несмотря на внушительную цену, оказался в центре скандала в США. Люди жалуются на серьезные побочки и уже начали выдвигать судебные иски, пишут зарубежные издания. RUS TVNET разобрался в вопросе и получил комментарии регулятора.
Волшебные инъекции
Ozempic (Semaglutidum) от датской фармацевтической компании – это препарат, предназначенный для лечения диабета второго типа. Стоит он недешево – около 100 евро за шприц-ручку, которой хватает примерно на месяц и компенсируется государством только при очень тяжелых формах заболевания. Однако у диабетиков со стабильным доходом он весьма популярен: пациенты рассказывают, что он достаточно эффективен, к тому же снижает аппетит и позволяет контролировать вес, что при повышенном сахаре весьма непросто.
И именно эта "опция" эндокринологического препарата и привлекла внимание искателей волшебной таблеточки, желающих быстро похудеть, не ущемляясь на диетах и в тренажерном зале. Вокруг препарата разгорелся настоящий ажиотаж. Вплоть до того, что диабетикам его уже не хватает – спрос превышает предложение. Латвийские пациенты рассказывают, что доставать его непросто - невозможно просто прийти в аптеку и купить. Причем такая ситуация не первый год.
Впрочем, подобный ажиотаж чудо-инъекции вызвали и во всем мире. Как водится, Ozempic тут же заинтересовались аферисты всех мастей и начали продавать фальсификаты.
Так, прошлой осенью подделки выявили в Германии, Австрии и Великобритании. Аналогичный инцидент произошел недавно в США. В связи с этим Латвийская организация по верификации лекарств даже выпустила обращение, призвав сограждан покупать препараты только в официальных и надежных аптеках и интернет-аптеках, но ни в коем случае на неизвестных сайтах или по рекламе в социальных сетях. В Латвии пока что фальшивки выявлены не были.
Паралич желудка
А тем времен в США начал разгораться масштабный скандал, связанный с побочными явлениями Ozempic.
Как сообщает CNN, минувшим летом 44-летняя американка Жаклин Бьорклунд принимающая Ozempic больше года, а затем – другой препарат этой группы, подала в суд на обоих производителей за то, что они не предупредили о рисках серьезных побочек.
В частности, она страдала от болей в желудке, неоднократно была госпитализирована и даже лишилась зубов от постоянной сильной рвоты. В иске утверждается, что производители знали о связи между составляющими препарата и риском развития таких осложнений, как гастропарез (паралич желудка) и других. Ответчики же утверждают, что безопасность у них в приоритете и побочные, в том числе и связанные с желудочно-кишечным трактом, указываются в инструкции.
Кроме того, как сообщает CNN, американское FDA (Food and Drug Administration, Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств) сейчас изучает такие возможные побочные эффекты препарата как выпадение волос и суицидальные мысли.
На днях вышла публикация в британской Daily Mail, в которой журналисты собрали истории, связанные с Ozempic и другими лекарствами, имеющими в составе Semaglutidum. Издание пишет о десятках пациентов, которые подают в суд на "производителя блокбастера для похудения", из-за гастропареза и других желудочно-кишечных проявлений, причем настолько тяжелых, что люди попадали в реанимацию.
Forbes пишет, что хотя пока против производителей Ozempic и других торговых марок Semaglutidum выдвинуты только индивидуальные иски, в Канаде уже подготовлен и коллективный иск, от лица всех пациентов.
Глас народа
Пока за океаном суд, да дело, в латвийских группах в социальных сетях активно обсуждают, что бы еще съесть, чтобы похудеть и с завидным постоянством интересуются приобретением Ozempic.
"Девочки, кто колол себе препарат OZEMPIC? Посоветовала косметолог, сказала ее клиенты похудели с этим препаратом на 20-30 кг (мне как раз кг 20 надо). Этот препарат делает так, чтобы хотелось меньше кушать, то есть кушаешь маленькими порциями и идет насыщения. Вот думаю попробовать, укол раз в неделю нужно делать, на протяжении трех месяцев (врач посоветовала). Хотела бы узнать отзывы, кто пользовался", - вопрошает одна из участниц группы. И вот что ей отвечают.
"Я медик. Некоторые мои коллеги на оземпике. Вес уходит, рады. Хотела выписать себе, но перед этим стала изучать. Лично меня остановили возможные побочные: депрессия и новообразования. Будет тупо, если я буду худая, но депрессивная и с онкологией".
"Есть Ozempic, Metformin, Rybelsus и куча схожих препаратов, которые изначально были придуманы для диабетиков. У меня с сахаром все идеально, диабетом даже и не пахнет. Но есть лишний вес, с которым никак не удается попрощаться. Решила попробовать скинуть вес с помощью этих таблеток и по рецепту от эндокринолога купила Rybelsus. У меня уже на 3-й день началась ломка по сладкому и тянуть стало ещё больше. Не просто желание съесть что-нибудь сладенькое, а конкретно ломка как у наркомана. Меня это испугало и курс, в итоге, я так и не пропила. Таблетки за 130 евро пришлось выкинуть в мусорник. Мало того, прилетела ещё и побочка в виде лишних кг, потому что у меня был такой жор, что не могла остановиться. Мой вам совет - не надо. Ешьте больше овощей, пейте больше воды и двигайтесь больше."
"Прошла с ним все круги ада. Врагу не пожелаю. 100 евро на месяц, заканчиваешь колоть, все возвращается с огромным плюсом."
"Честно, я ожидала рассказы про диету и спорт, про такое услышала впервые. А сейчас в этой группе каждый день кто-то спрашивает... Думаю, надо иметь показания и строгий надзор врача. Но и все равно, никто не сказал, что все врачи нам здоровье обещают".
Это не для похудения!
RUS TVNET обратился за комментариями в Латвийское государственное агентство лекарств (LZA) и попросил прокомментировать публикации в зарубежных СМИ и ситуацию вокруг Ozempic.
"Ozempic – это рецептурный препарат для лечения диабета. И в странах ЕС он не утвержден для снижения веса.
Диабет - серьезное заболевание, при котором препарат принимается под строгим наблюдением врача, в нужных дозировках и по определенной схеме", - говорит руководитель отдела общественных отношений LZA Дита Окмане.
Как и все лекарства, Ozempic может вызвать побочные эффекты, хотя и не у всех они проявляются. Информация обо всех подтвержденных побочных эффектах препарата содержится в инструкции. В Латвии не поступало ни одного сообщения о побочных эффектах лекарств Ozempic.
Препарат зарегистрирован в Евросоюзе централизованно, надзор за ним осуществляет Европейское агентство лекарств в сотрудничестве с национальными агентствами каждой страны ЕС.
"Как только по любому препарату, в том числе и Ozempic, будет получен сигнал о новом аспекте безопасности, он будет оценен Европейским агентством лекарств и, в случае необходимости, во всех странах ЕС будут приняты соответствующие меры, чтобы предотвратить или снизить риски", - говорит представитель надзорного органа.
"Подчеркиваем, что применение Ozempic для снижения веса не отвечает показаниям для его применения, которые подтверждены исследованиями. А в случае, когда препарат применяется не по назначению, нельзя исключать также возникновения непредвиденных побочных явлений", - заявила Дита Окмане.
В агентстве также рассказали, хотя поставки Ozempic в Латвию идут, еще в марте и в ноябре прошлого года владельцы регистрационного удостоверения проинформировали LZA и врачей, выписывающих это лекарство, что из-за высокого спроса периодически могут быть перебои.
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