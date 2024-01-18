Видео ⟩ Школьник в недоумении: популярный блогер читает лекции в школе без образования

Кулинарный блогер Рой Пуке, более известный под псевдонимом Pipars, уже полтора года посещает латвийские школы, чтобы рассказать ученикам о питании. Программа Bez Tabu получила письмо от школьников, которые ставят под сомнение знания блогера в области питания, и спрашивают, могут ли такие занятия проводить лица без соответствующего образования?
Школьник Томас слышал о лекциях по питанию кулинарного блогера Роя Пуке от друзей.
"Интересно, может ли это делать человек без образования? Я также могу пойти и сказать вам, что овощи полезны для здоровья и их следует есть. Но дело в том, что человек без образования может ходить в школы и рассказывать такие вещи", - уверен Томас.
Рой получил широкую известность, получив награду "Гордость Латвии", он также издал книгу рецептов и активно делится рецептами в социальной сети Instagram, а теперь посещает и учеников 5-11 классов.
"Я не думаю, что этим должен заниматься человек без образования. Есть люди, которые учатся этому, получают сертификат и да, они могут ходить [в школы], а не те, кого просто знают в Интернете", - отметил Томас.
Именно в подростковом возрасте молодые люди стремятся сосредоточиться на нетрадиционных стилях питания, таких как вегетарианство и веганство, а также нарушениями пищевого поведения и исключением из рациона определенных групп продуктов.
Диетолог Лизете Пуга считает, что содержание таких лекций обязательно должно быть проверено диетологом, так как существует множество рисков для будущего выбора ребенка в вопросах питания.
При планировании внеклассных занятий в обязанности руководства школы входит оценка содержания планируемой лекции - в ходе мероприятия также должен участвовать педагог.
Директор Департамента надзора Государственной службы качества образования (IKVD) Юрис Зивартс, сказал, что показывать школьникам интересные рецепты, безусловно, разрешено, но не стоит углубляться в вопросы питания.
Кулинарный блогер Pipars рассказывает, что на протяжении полутора лет посещал четыре школы каждый месяц, знакомя молодежь с основными принципами здорового питания. Сначала он рассказывал теорию, а потом переходили к практическим работам или приготовлении пищи.
Блогер говорит, что сам много читал о питании и собрал эту информацию, говорит, что также беседовал с диетологами о содержании своей лекции.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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