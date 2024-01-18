Видео ⟩ Школьник в недоумении: популярный блогер читает лекции в школе без образования

Школьник Томас слышал о лекциях по питанию кулинарного блогера Роя Пуке от друзей.

"Интересно, может ли это делать человек без образования? Я также могу пойти и сказать вам, что овощи полезны для здоровья и их следует есть. Но дело в том, что человек без образования может ходить в школы и рассказывать такие вещи", - уверен Томас.

Рой получил широкую известность, получив награду "Гордость Латвии", он также издал книгу рецептов и активно делится рецептами в социальной сети Instagram, а теперь посещает и учеников 5-11 классов.

"Я не думаю, что этим должен заниматься человек без образования. Есть люди, которые учатся этому, получают сертификат и да, они могут ходить [в школы], а не те, кого просто знают в Интернете", - отметил Томас.

Именно в подростковом возрасте молодые люди стремятся сосредоточиться на нетрадиционных стилях питания, таких как вегетарианство и веганство, а также нарушениями пищевого поведения и исключением из рациона определенных групп продуктов.