Военный комитет НАТО о войне в Украине: Чудес не ждем

При этом ракетный потенциал России, по данным альянса, растет за счет увеличения производства и поставок из КНДР и, возможно, Ирана. "Мы ожидаем, что они получат ракеты из Ирана, хотя мы их еще не видели, - отметил глава Военного комитета. - И, конечно, они получили из Ирана беспилотники и технологию их производства". Что касается российских ВВС, ВМФ, космических и кибернетическим возможностей, то, несмотря на потери, "они по-прежнему очень боеспособны".

В альянсе полагают, что восстановлению российского военного потенциала мешают санкции, финансовые проблемы и недостаточные производственные мощности для современных вооружений. "Однако в плане производства артиллерии и старых танков дела у них идут довольно хорошо. Так что я думаю, что это, конечно, вызывает беспокойство, потому что иногда количество переходит в качество", - подытожил Бауэр.

Со своей стороны Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи указал, что РФ выделяет огромную часть бюджета на военные нужды и запускает свою оборонную промышленную базу "так быстро, как только может".

Достижения Украины на поле боя

В то же время в Брюсселе перечислили военные успехи Украины, среди которых потери России в 300 000 человек убитыми и ранеными, тысячи уничтоженных российских танков и бронемашин, а также сотни самолетов. "Украинцы смогли освободить значительную часть своей земли, оттеснив россиян примерно с 50 процентов территории, которую те занимали в начале войны, - указал Бауэр. - Еще одним преимуществом является то, что украинцы смогли нанести глубокие удары, уничтожив ключевые российские силы и средства. То, что Украина, не имея реального военно-морского флота, смогла оттеснить российский Черноморский флот и открыть "зерновой коридор", - еще один огромный успех".

По словам главы Военного комитета НАТО, все его коллеги подтвердили твердую решимость помогать защищаться "своим украинским братьям и сестрам". "Это не благотворительность, - отметил он. - Поддержка Украины - это прямая инвестиция в нашу собственную безопасность".

В Брюсселе 17 и 18 января прошла встреча высших военачальников стран НАТО