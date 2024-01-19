Видео ⟩ Римшевичу лишение свободы угрожает и за подделку сертификата о вакцинации

Не прошло и месяца с тех пор, как Римшевич в здании суда в Юрмале заслушал приговор, по которому он еще как президент Банка Латвии за получение взятки был приговорен к шести годам лишения свободы, как он должен был снова явиться в суд. На этот раз в Риге, где продолжают рассматривать уголовное дело, по которому он обвиняется в покупке поддельного сертификата Covid-19.

Из уголовного дела следует, что Римшевич, используя посредника, в августе 2021 года передал 400 евро другому лицу, которое после получения взятки ввело в систему э-здоровья данные, чтобы он получил цифровой сертификат Covid-19, на самом деле не пройдя вакцинацию. Впрочем, свою вину подсудимый и в четверг продолжал отрицать. Якобы он добросовестно сделал прививку летом 2021 года, позже получил и вторую прививку, после которой у него были побочные эффекты. Поэтому Римшевич обратился к президенту Латвийского общества врачей и семейному врачу Илзе Айзсилниеце, которая сегодня была приглашена в суд в качестве свидетеля.

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