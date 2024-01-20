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PVD обнаружила в пищевых добавках производства Великобритании запрещенный краситель

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Таблетки. Иллюстративное фото.
Таблетки. Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka/LETA

Продовольственно-ветеринарная служба, осуществляя лабораторный контроль, обнаружила запрещенный краситель в трех пищевых добавках производства Великобритании, свидетельствует опубликованная PVD информация.

В пищевых добавках Menopace plus, Pregnacare conception и Wellman prostace констатирован диоксид титана, сообщает агентство LETA.

PVD указывает, что продукты, содержащие этот краситель, выпускать на рынок Евросоюза запрещено с 7 февраля 2022 года.

В то же время служба информирует, что, чтобы сообщить другим странам о констатированном, PVD разместит уведомление в Системе быстрого оповещения ЕС по продуктам питания и кормам.

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