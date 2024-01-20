В метро Харькова открыли детский сад

В охваченном войной украинском городе Харькове в подземной станции метро открылся детский сад. Туда уже записалось 650 детей, пишет украинское СМИ "Укринформ".
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram.
"Еще год назад перспектива офлайн-обучения в условиях войны в Харькове казалась невозможной. А сегодня мы не только проводим обычные уроки в стандартных классах, но и запускаем метросад для дошкольников, в который уже записалось 650 детей - четверть всех будущих первоклассников, находящихся в городе", - сообщил Терехов.
Детский сад в метро будет работать и по субботам и воскресеньям.
Терехов добавил, что все дети дошкольного возраста имеют возможность записаться в этот детский сад.
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