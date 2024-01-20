В метро Харькова открыли детский сад

"Еще год назад перспектива офлайн-обучения в условиях войны в Харькове казалась невозможной. А сегодня мы не только проводим обычные уроки в стандартных классах, но и запускаем метросад для дошкольников, в который уже записалось 650 детей - четверть всех будущих первоклассников, находящихся в городе", - сообщил Терехов.