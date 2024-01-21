Франция предоставит Украине "умные" авиабомбы AASM Hammer. Как они могут изменить ситуацию на фронте?

Основная идея заключалась в установке на обычную авиационную бомбу специального комплекта, делающего ее высокоточной и дальнобойной.

AASM Hammer совместим с разными стандартами бомб (125, 250, 500 и 1000 кг).

«Автономная и нечувствительная к помехам, эта система оружия может запускаться с небольшой высоты над пересеченной местностью», — говорится в описании на сайте производителя.

На бомбу спереди и сзади устанавливаются специальные устройства, превращающие ее в высокоточный боеприпас.

Впереди устанавливается система наводки. Она может быть спутниковой, инфракрасной или лазерной. Последняя даже позволяет поражать быстро движущиеся цели.

Позади бомбы монтируют систему ускорения. Она имеет твердотопливный реактивный двигатель и небольшие крылья-стабилизаторы.

Все это позволяет использовать AASM Hammer на дальности около 60–70 км, а также в любую погоду и на низкой высоте.

Этот гибрид бомбы и ракеты работает по принципу «выстрелил и забыл», то есть снаряд самостоятельно маневрирует к определенной наводчиком цели без привлечения пилота самолета.

Производитель утверждает, что эта бомба срабатывает в 99% случаев.

Правда, известно лишь о применении этого вооружения западными истребителями — французскими Rafale и американскими F-16. В случае с Украиной авиабомбы придется приспосабливать к советским Су-24М или МиГ-29.

Но у ВСУ уже есть положительный опыт интеграции западных авиационных ракет Storm Shadow/SCALP с этими самолетами.