Британские фермы теперь нанимают рабочих в Центральной Азии. Это одно из последствий войны в Украине

В 2023 году квота для сезонных рабочих, занятых на сборке овощей и фруктов, составляла 45 тыс. виз. В 2024-м она сохранится с возможностью увеличения до 55 тыс. виз. Формально 2024 год — последний, когда действует эта программа, но в Национальном союзе фермеров уверены в ее продлении. Помимо расширения квоты они настаивают на том, чтобы виза действовала девять месяцев вместо нынешних шести. Там считают, что отказаться от иностранной рабочей силы за счет роста технологий получится через много лет.

Точных данных о количестве рабочих из стран Центральной Азии, работавших в Великобритании в 2023 году, пока нет. Компания SIA, которая анализирует рынок труда, указывала, что в 2022 году их было около четверти и прогнозировала, что в 2023-м должно было приехать значительно больше.

Молодежь не хочет в Россию

Издание The Economist обращает внимание, что Великобритания может и политически выиграть от кампании по привлечению рабочих из стран Центральной Азии. Например, уменьшить влияние России в этом регионе и развивать сотрудничество не только на рынке трудовой миграции, но и, например в образовании — в центральноазиатских странах в среднем очень молодое население.