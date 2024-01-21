В горах Афганистана разбился частный российский самолет Falcon 10

В Росавиации также отметили, что находятся в контакте с авиавластями Афганистана и Таджикистана в связи с произошедшим, ведутся поиски самолета.

Как отмечает Русская служба ВВС, по информации СМИ, самолет отклонился от курса и врезался в гору в уезде Зебак — это примерно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном и более 100 км от центра провинции Бадахшан города Файзабада. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках. В частности, прокремлевское агентство ТАСС сообщило, что по предварительным данным причиной крушения стал отказ двух двигателей.