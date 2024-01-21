В горах Афганистана разбился частный российский самолет Falcon 10

Вечером в субботу, 20 января, в воздушном пространстве Афганистана перестал выходить на связь и пропал с экранов радаров частный самолет Falcon 10, зарегистрированный в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, пишет "Медуза". По предварительным данным, на борту находились шесть человек - четыре члена экипажа и два пассажира.
В Росавиации сообщили, что самолет принадлежит предприятию "Атлетик Групп" и частному лицу.
"Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия)", - уточнили в ведомстве.
В Росавиации также отметили, что находятся в контакте с авиавластями Афганистана и Таджикистана в связи с произошедшим, ведутся поиски самолета.
По данным агентства Pajhwok News, самолет разбился в горных районах афганской провинции Бадахшан.
Как отмечает Русская служба ВВС, по информации СМИ, самолет отклонился от курса и врезался в гору в уезде Зебак — это примерно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном и более 100 км от центра провинции Бадахшан города Файзабада. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках. В частности, прокремлевское агентство ТАСС сообщило, что по предварительным данным причиной крушения стал отказ двух двигателей.
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