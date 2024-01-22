Фото, видео ⟩ К Британским островам и Западной Европе приближается сильный ураган: отменено более сотни авиарейсов

Местами вдоль побережья Уэльса уже зафиксированы порывы ветра почти 80 км/ч (около 35 м/с).

Шотландский железнодорожный оператор Network Rail Scotland отменил все поезда после 19:00, так как высока вероятность повреждения железнодорожных путей. Отменены и ранние рейсы поездов в понедельник - они возобновятся только после того, как специалисты осмотрят пути и убедятся в безопасности движения.

Whoahh! Storm Isha is pounding Athboy in County Meath, Ireland this evening! The wind is insane!!! 💨💨💨



📹 @ABBZZAA#StormIsha pic.twitter.com/NzN2Zllnrj — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) January 21, 2024

В Ирландии, на которую циклон ​​обрушился днем в воскресенье, более 2000 домохозяйств уже остались без электричества, а в соцсетях публикуют фотографии поврежденных ветром деревьев. В Донеглле, Холлуэе и Мейо объявлен красный уровень тревоги, и людям рекомендовано отменить все несущественные поездки.

#StormIsha



A scene has been made safe after a shed was lifted 20 feet into the air over a wall by high winds.



Firefighters from Tara Street fire station were called to the incident off Kevin Street. pic.twitter.com/Pq6I8O22Gc — Dublin Fire Brigade (@DubFireBrigade) January 21, 2024

В аэропорту Дублина было отменено более 80 рейсов, около дюжины были перенаправлены в другие аэропорты.

Амстердамский аэропорт Схипхол, важный международный узел, также ранее начал отменять рейсы: администрация заявила, что уже отменено 130 рейсов.

KLM, крупнейший пользователь аэропорта Схипхол, сообщил в понедельник об отмене 65 рейсов.

В пятницу в Испании была вызвана армия для спасения 600 водителей, застрявших в снегу. В Германии в начале недели из-за ледяного дождя были отменены десятки рейсов, а в некоторых местах образовались многокилометровые пробки.

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