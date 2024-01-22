Тайна "красных рук" Трампа раскрыта

Красные отметины на руке бывшего президента США стали предметом интенсивных спекуляций. По сообщениям СМИ, теперь они имеют простое объяснение: эта кровь, которая появилась после того, как Трамп порезался бумагой. По крайней мере, так утверждают анонимные источники в лагере Трампа для портала о знаменитостях TMZ. После того, как Трамп порезался, на его руки попала кровь.

Красные пятна стали видны, когда Трампа сфотографировали выходящим из зала суда в Нью-Йорке. Он поднял руку, чтобы помахать сторонникам, ожидающим у здания суда. Это породило бесчисленные слухи. Джеймс Карвилл, бывший советник предвыборного штаба экс-президента Билла Клинтона, сказал в подкасте: "Это может быть просто вторичный сифилис". Однако во время встреч, которые состоялись в последующие дни, ранее заметные пятна у Трампа больше не были видны, что теперь служит доказательством теории, о которой сообщает TMZ.

То, что вокруг здоровья Трампа так много спекуляций, связано главным образом с тем, что бизнесмен и политик хочет вернуться в Белый дом. Помимо красных отметин на руках, его внутрипартийный соперник, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли, недавно поставила под сомнение психическое здоровье Трампа. Причина: 77-летний мужчина якобы перепутал ее с демократом Нэнси Пелоси.

Среди республиканцев Дональд Трамп считается самым перспективным кандидатом на президентских выборах, несмотря на ряд предъявленных ему обвинений. Обвинения включают манипулирование выборами, сокрытие денег и незаконное присвоение секретных документов. Президент США Джо Байден хочет снова баллотироваться от Демократической партии на ноябрьских выборах.

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