Тайна "красных рук" Трампа раскрыта

Несколько дней назад после судебного заседания в Нью-Йорке Дональд Трамп появился на публике с красными пятнами на руке. Появились различные слухи. Но теперь, кажется, есть простое объяснение.
Красные отметины на руке бывшего президента США стали предметом интенсивных спекуляций. По сообщениям СМИ, теперь они имеют простое объяснение: эта кровь, которая появилась после того, как Трамп порезался бумагой. По крайней мере, так утверждают анонимные источники в лагере Трампа для портала о знаменитостях TMZ. После того, как Трамп порезался, на его руки попала кровь.
Красные пятна стали видны, когда Трампа сфотографировали выходящим из зала суда в Нью-Йорке. Он поднял руку, чтобы помахать сторонникам, ожидающим у здания суда. Это породило бесчисленные слухи. Джеймс Карвилл, бывший советник предвыборного штаба экс-президента Билла Клинтона, сказал в подкасте: "Это может быть просто вторичный сифилис". Однако во время встреч, которые состоялись в последующие дни, ранее заметные пятна у Трампа больше не были видны, что теперь служит доказательством теории, о которой сообщает TMZ.
То, что вокруг здоровья Трампа так много спекуляций, связано главным образом с тем, что бизнесмен и политик хочет вернуться в Белый дом. Помимо красных отметин на руках, его внутрипартийный соперник, кандидат в президенты от Республиканской партии Никки Хейли, недавно поставила под сомнение психическое здоровье Трампа. Причина: 77-летний мужчина якобы перепутал ее с демократом Нэнси Пелоси.
Среди республиканцев Дональд Трамп считается самым перспективным кандидатом на президентских выборах, несмотря на ряд предъявленных ему обвинений. Обвинения включают манипулирование выборами, сокрытие денег и незаконное присвоение секретных документов. Президент США Джо Байден хочет снова баллотироваться от Демократической партии на ноябрьских выборах.
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