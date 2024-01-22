Видео ⟩ Первые линии украинского фронта кишат крысами и мышами

CNN пишет, что росту числа грызунов не только способствовали погодные условия и тенденции спаривания, но и стагнирующая ситуация на фронте, когда полномасштабное вторжение длится уже почти третий год.

По словам украинского солдата под псевдонимом "Кира", в рядах ее батальона крысы размножились после того, как подразделение начало службу на юге Запорожской области.

‼️🇷🇺⚔️🇺🇦 With winter setting in a new problem arose. Rats and mice seeking shelter in trenches and strongholds.



🇺🇦🪖💀 They say the mice population is massive due to all the dead Armed Forces of #Ukraine soldiers who's bodies litter the fields in Zaporozhye. pic.twitter.com/SkO4ooSdTf — Maimunka News (@MaimunkaNews) December 2, 2023

По ее оценкам, около 1000 крыс проживали в окопах, в которых находились четверо военнослужащих. "Мы были гостями у крыс, а не наоборот", - говорит солдат.

Во время эпидемии грызунов военнослужащие подхватили заболевания, которые вызывают рвоту и кровотечение из глаз.

"Представьте - вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что крыса залезает в ваши брюки или свитер, жует кончики пальцев или кусает руку. Вы спите два-три часа, в зависимости от того, насколько вам повезло", - рассказала Кира.

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