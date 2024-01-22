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Видео ⟩ Первые линии украинского фронта кишат крысами и мышами

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Крысы на фронте
Крысы на фронте Фото: Brian Horrod/"X"

Первые линии украинского фронта основательно заполонили крысы и мыши, заражая солдат болезнями и затрудняя боеспособность, сообщает украинское издание The Kyiv Independent со ссылкой на информацию, собранную CNN.

CNN пишет, что росту числа грызунов не только способствовали погодные условия и тенденции спаривания, но и стагнирующая ситуация на фронте, когда полномасштабное вторжение длится уже почти третий год.

По словам украинского солдата под псевдонимом "Кира", в рядах ее батальона крысы размножились после того, как подразделение начало службу на юге Запорожской области.

По ее оценкам, около 1000 крыс проживали в окопах, в которых находились четверо военнослужащих. "Мы были гостями у крыс, а не наоборот", - говорит солдат.

Во время эпидемии грызунов военнослужащие подхватили заболевания, которые вызывают рвоту и кровотечение из глаз.

"Представьте - вы ложитесь спать, и ночь начинается с того, что крыса залезает в ваши брюки или свитер, жует кончики пальцев или кусает руку. Вы спите два-три часа, в зависимости от того, насколько вам повезло", - рассказала Кира.

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