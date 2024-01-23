Учителя призвали остановить освоение математики по проекту "Школа-2030"

В письме, адресованном президенту, премьер-министру, Министерству образования и науки и ответственной комиссии Сейма, учителя математики критикуют содержание программы на этапах всех классов и призывают вернуться "к проверенным методам обучения математике". В противном случае оценки девятиклассников на централизованных экзаменах будут все хуже, в свою очередь между курсом математики в школе и университете "уже образовалась бездна", - прогнозируют авторы письма.

Учителя также обращают внимание на то, что нынешнее содержание влияет и на освоение других предметов, например, физики и химии, так как школьники не получают определенных навыков.

Учителя в письме выражают недовольство тем, что ситуация не была оценена со всех сторон и не были выдвинуты "реальные цели для улучшения ситуации". По их мнению, нужно признать проект неудачным и вернуться к прошлым методам обучения с проработанной, проверенной методикой освоения математики. В письме предлагается последовательность тем обучения математике, которая, по мнению его авторов, позволяет изучить каждую тему, используя ранее полученные знания, а также развивает способность к логическому мышлению.

Учителя математики и раньше выражали недовольство содержанием "Школы-2030". Однако, как утверждают авторы письма, встречи с бывшим руководителем проекта "Школа-2030" в сфере математики Янисом Вилциньшем не принесли ожидаемых результатов. Также не были учтены мнение и возражения заведующей кафедрой математики факультета физики, математики и оптометрии Латвийского университета Светланы Асмус относительно необходимых вузам математических знаний и умений.

Авторы письма - учителя Рижской 1-й государственной гимназии. Письмо подписали 38 представителей латвийских образовательных учреждений, в основном, государственных гимназий.

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